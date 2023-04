La expareja de Rodrigo Bueno recordó las adicciones del cantante: “Se transformaba"

Patricia Pacheco reveló detalles de cómo la cocaína afectó la vida y carrera del Potro. La madre del único hijo del ídolo tuvo una charla a corazón abierto con Gastón Pauls.

Patricia Pacheco, expareja de Rodrigo Bueno y madre de su único hijo Ramiro Bueno, recordó el calvario que padeció el ídolo cuartetero debido a sus adicción a la cocaína. La mujer fue entrevistada por Gastón Pauls, Seres Libres, y relató los detalles de los padecimientos que tuvo que soportar en la relaciòn.

"Cuando lo conocí, consumía cocaína. Consumía mucho y tenía plata para hacerlo. Tenía un entorno que también consumían todos. En los momentos en el que él no no estaba en ese consumo era un pan de Dios y después se transformaba en una persona mala", reveló.

A lo largo de la charla, la medre del hijo del Potro describió los episodios de violencia contra sí mismo que le provocaba la cocaína. "Cuando se iban todos, que se mandaban las caravanas, el quedaba solo y entraba en cuadro de violencia contra él mismo. O sea, se golpeaba la cabeza contra la pared, lloraba. Me acuerdo que una vez llegó de un baile y para abrir la puerta rompió todos los vidrios", contó.

Consultada sobre los días previos al fatal accidente, Pacheco sostuvo que el padre de su hijo estaba saturado de preocupaciones. "Estaba hasta el cuello de problemas, de presiones y depresiones. No tenía libertad. Estaba sometido a un contrato, en el que había vendido todo. Él se entrego de esa manera para poder mantener a todos. Eran dueños de él”, expresó. Y agregó que el "no daba más con con su cabeza, con sus problemas, con la presión, no daba más", al punto que no descartó la posibilidad de otro final trágico: "Yo creo que si no hubiera pasado eso... no sé, mira".

Además, compartió el consejo que le dio a su hijo Ramiro cuando comenzó su carrera musical en el trap. "Ya se lo dije: No tomes porque en la sangre debés tener un patrón que y no vas a poder dominarlo, entonces evitá eso. Yo te veo tomar y me vas a conocer. No te quiero ver tomando porque no salís más de eso. La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona”, concluyó.

¿Rodrigo y Ulises Bueno estaban peleados?

Tras el retiro anunciado por Ulises Buenos, salió a la luz un desconocido episodio de la familia del artista en el que estaba involucrado su hermano Rodrigo. De acuerdo al testimonio de la periodista de Intrusos Karina Iavícoli, la relación entre los hijos de Betty Olave no pasaba un momento cuando El Potro falleció en el accidente de tránsito.

"Estaban alejados" aseguró la periodista, quien compartió un viaje al Vaticano con la mamá del cuartetero tres meses antes de su muerte. "Beatriz había soñado que sabía como era la Capilla Sixtina por dentro y a Chiche se le ocurrió que la llevara para que ella viera si era igual. Viajamos Beatriz y Ulises, que si no me equivoco tenía 13 años", sostuvo.

"En ese momento, Beatriz lo sabe, que me disculpe si lo está viendo, no estaba en buenos términos la relación con Rodrigo, estaban alejados", afirmó. Tras un ida y vuelta con el panel, Iavícoli reiteró que "pasaban cosas heavys en ese momento" en la familia.