Ramiro Bueno: "Mi viejo estaría orgulloso porque decidí no colgarme de lo que fue él"

A 22 años de la muerte del Potro Rodrigo, su hijo Ramiro contó detalles desconocidos de la vida del cuartetero y dejó en claro que tiene su propia historia: hace su música y quiere triunfar como lo hizo su papá: "Busco llegar a la misma meta".

Ramiro Bueno es un pibe sencillo que trabaja todos los días para hacer su propio camino en la música urbana. Es un pibe que labura en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que se banca los gastos de producción pensando en triunfar artísticamente. Quizá no muchas personas estén al tanto de su expediente, porque simplemente lo conocen como el hijo del Potro Rodrigo.

A 22 años de la muerte del Potro, El Destape charló largo y tendido con Ramiro, quien no dudó en llegar a redacción tomándose un bondi desde Chacarita, donde vive con su mamá Patricia Pacheco y sus dos hermanitas. Se fumó un cigarrillo afuera y entró a la sala de entrevistas, dispuesto a hablar de todo: contó un costado desconocido del legendario cuartetero que, antes que nada, fue su papá. Y también dejó en claro que no sólo es un hombre que habla de lo que vivió el 24 de junio de 2000: tiene su propia historia que difunde en YouTube e Instagram bajo el seudónimo de Rxpper Ram.

- ¿Te cansaste de responder siempre las mismas preguntas en un día como éste?

-No es que me canso pero ya llega un momento que decís "bueno, una preguntita diferente podés meter de vez en cuando". Si todos los años escuchan a las mismas fechas decir "es el hijo de Rodrigo, ¿y qué te acordás de tu papá? Y que esto, que lo otro, que bla bla bla". Ya la gente, año tras año, vive escuchando lo mismo también y yo creo que ya llega un punto en el que dice "la vida de este chico es siempre lo mismo". Pasaron ocho años (NdeR: desde que terminó la secundaria) en los cuales me recibí de un título, empecé otra carrera, jugué al fútbol, hice mi música. Imaginate que estoy hablando de casi cinco temas diferentes a los que me dediqué en ocho años.

- ¿Qué pensaría tu viejo si te ve hoy?

-Yo creo que él estaría contento porque decidí hacer mi camino. Hacer lo que el hizo, decidí escribir mi propia historia y no colgarme de lo que fue él y demás. Busco llegar a la misma meta que llegó mi viejo, pero por mi lado, con mi historia y por mi propio camino, por mi propio sendero.

De todos modos, y sin dejar de destacar su música, es inevitable preguntarle a Ramiro sobre Rodrigo, su recuerdo y también sus anécdotas. Eso que no se veía en la televisión, que de por sí estaba bastante ocupada por El Potro cordobés porque todos lo querían tener. Incluso lo quiso tener Luis Majul en La Cornisa, donde lo maltrató descaradamente. Sin embargo, el cantante se salió con la suya.

"Mi viejo era un genio, porque terminaban todos domados después. Era siempre el que tenía la última palabra en esas cosas. Como te digo, más allá de las cámaras ocultas en las que se ponía loco, papá tenía eso de saber cuando la entrevista iba por otro lado y sin embargo actuar con indiferencia para con la situación. Siempre respondía lo que quería y eso se lo respetó", expresó Ramiro, que reconoció haber visto ese reportaje en el que quisieron hacer quedar mal a su papá y al periodista le salió el tiro por la culata.

El encuentro de Ramiro con Rodrigo, en sueños

- ¿Soñaste con tu viejo alguna vez?

- Yo a mi viejo lo he visto muy pocas veces en sueños, por ejemplo, y las pocas veces que lo vi a mi viejo... Hubo una vez que lo vi en la puerta de mi casa y lo único que pasó fue que me dio un abrazo, y me quedé con él ahí. Después muchas veces no soñé con mi viejo, quizás es porque yo siento mucho que mi viejo me acompaña, yo a veces siento que mi viejo vive en mí. Yo siento que él me cuida, que él me guía. La presencia de él espiritual la cargo muy adentro, y hoy por hoy te digo que lo entiendo en absolutamente todo, y eso es algo muy lindo.

- Te transformaste en un fanático más de tu papá.

Yo creo que hoy me llevo muy bien con la gente, con los fanáticos de mi viejo, me llevo mejor que nunca porque los disfruto, ellos me disfrutan a mí y su amor a mí me llena. Me llena mucho. Y yo creo que si a mí me llena tanto hasta el día de hoy es porque algo de mi papá llevo adentro para que también me llene así. Quizás a veces me siento muy acompañado por él. Y siento como que él sigue recibiendo ese amor de la gente a través mío. Y es un flash... Es re flashero".Rodrigo era hincha de River

El Potro cordobés, hincha de River y Belgrano

El fútbol fue la pasión de Rodrigo, entre otras. Sin embargo, pocos saben de su afinidad con River Plate, de hecho ni él la mencionó públicamente. Fue su hijo Ramiro quien confirmó los rumores y explicó de dónde vino el cariño del cordobés hacia el "Millonario".

- ¿Qué hay de cierto en que Rodrigo no sólo era hincha de Belgrano?

-Mi abuela Betty me ha contado la historia de que mi viejo desde chico simpatizaba con River también. Que era gallina. Pasaron los años y después cuando pasó todo lo del boom del Diego y demás se puso la camiseta de Boca, que está la famosa foto de él con la camiseta de Boca de Quilmes. Era todo amor y la devoción hacia él en ese entonces. Pero mi viejo desde chico, mi abuela me contó que era de Belgrano y simpatizante de River. De hecho creo que tenían amistad en ese momento, si no me equivoco. Había como que se llevaban bien. Después pasó lo que pasó y mejor ni hablar (NdeR: Belgrano le ganó la promoción 2011 a River y lo mandó a la B Nacional). Creo que hasta ese momento Belgrano y River se llevaban bien. Yo tengo amigos cordobeses que me decían eso.

La parrilla y el asado, otra pasión de Rodrigo

"Me gusta el vino y la joda", profesaba Rodrigo en Soy Cordobés. Lo que nunca expresó en una canción fue su debilidad con el asado. Según cuenta Ramiro, tenía una mano especial para manejar la parrilla y no le gustaba que le den indicaciones.

Ramiro Bueno así reveló las habilidades culinarias de su padre: "Con la mano que tenía en la parrilla... Yo como siempre lo veía metido en la parrilla, en videos familiares que tenemos en VHS de allá de Córdoba y demás, siempre estaba con una parrilla de por medio. Era un gran asador, me lo han dicho, y me han dicho que no le gustaba que metan las narices en su parrilla".

El amor sobre toda diferencia social, siempre. Ramiro Bueno habló desde el corazón, y con ese corazón le canta a la gente sin olvidarse de todo lo que vivió. Quiere hacer su historia, la está haciendo, y a su vez sabe que ese sacrificio sólo puede compararse con el que hizo El Potro durante toda la década de 1990 con un punto de ebullición en el año 2000. Mientras tanto, la vida sigue con sus anécdotas y recuerdos. Como los que Rxpper Ram contó de su papá.