El cuarteto se despide de Ulises Bueno: inesperado adiós del cantante

El cantante anunció a través de un comunicado que se alejará de los escenarios por tiempo indefinido. El hermano de Rodrigo preocupó a sus fans en las últimas semanas debido a que suspendió una serie de shows por problemas de salud.

Ulises Bueno se retira de la música de manera indefinida. El músico dio a conocer su decisión a través de un comunicado en su cuenta de Instagram en el que también anunció cuándo será su show de despedida. Lo curioso es que minutos después de publicarlo el posteo fue eliminado.

“Luego de 23 años en la música les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno, para priorizar su salud”, empezó el comunicado. Y continuó; “Las fechas programadas y ya pactadas se cumplirán como fueron acordadas. Siendo su última presentación el 13 de mayo en el complejo FORJA en Córdoba Capital”.

“Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de la Música”, finalizó, haciendo referencia al show que dará en el complejo ubicado en Córdoba Capital. Además, al día siguiente se presentará en Monte Buey en la Fiesta de comidas al disco.

De inmediato, los comentarios de sus fans inundaron la publicación. Y si bien muchas personas se mostraron afligidas por la decisión del referente del cuarteto, también hubo muestras de apoyo para su ídolo, quien en las últimas semanas debió cancelar algunas presentaciones por problemas de salud.

“Fuerzas Uli, cuidate para que te podamos ver de nuevo. Te vamos a extrañar, pero primero es la salud, sos un guerrero de la vida así que vos podes rey”, “Recuperate, Uli, sos joven. ¡Ya vendrán más bailes! ¡Te esperamos que Dios te acompañe siempre!”, “Se me rompe el corazón, ¡pero te esperamos siempre! A cuidarse”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en el posteo.

Ulises Bueno hizo un comunicado para informar su despedida de los escenarios.

¿Qué enfermedad tiene Ulises Bueno?

Días atrás, el hermano de El Potro Rodrigo canceló algunos de los shows que ya tenía programados y desde la producción explicaron que el cantante debía a guardar siete días de reposo, según indicación médica. “Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de saluda de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario”, detallaron.

El pasado viernes santo Ulises despertó mucha preocupación entre sus fanáticos al anunciar desde sus redes sociales la suspensión de todos las presentaciones de ese fin de semana largo. Además se supo que el cuadro era más complicado de lo que se creyó en primer momento y el músico debió ser internado.

"No sabemos cuándo podrá volver porque esta en una situación grave", informó su representante Ariel "Chicho" Capozzuca en comunicación con el noticiero del canal cordobés El Doce, Telenoche. Y si bien descartó que la enfermedad tenga relación alguna con la operación de garganta a la que Bueno se sometió el año pasado, admitió que el cuartetero no estaba oxigenando bien debido a la tos que lo tenía a mal traer.

"Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene", concluyó el empresario.