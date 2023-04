Ulises Bueno y la peor noticia sobre su salud: "No sabemos cuándo"

El cantante cordobés atraviesa un difícil momento de salud. Qué fue lo que le pasó a Ulises Bueno.

Ulises Bueno canceló todos sus shows y crece la preocupación por su estado de salud. En las últimas horas, desde las redes sociales del cantante se emitió un comunicado oficial que alertó a los fans. Sin muestras de mejoría, todavía no se sabe cuándo podrá volver a su vida normal.

"Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno", expresaron en el comunicado. Por su parte, el representante de Ulises Bueno le confió a El Doce una información aún más desalentadora.

"No sabemos cuándo podrá volver porque esta en una situación grave. Según la recomendación médica, en las próximas horas vamos a tener que hacer internación. La fiebre no está bajando", manifestó Ariel Capozzuca. En tanto, el manager agregó: "Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene".

Qué es la bronconeumopatía aguda

Se trata de un tipo de neumonía que afecta los bronquios de los pulmones. Comúnmente es el resultado de una infección bacteriana, aunque también puede ser causada por infecciones virales y fúngicas. Pese a que los síntomas pueden variar dependiendo del caso, a menudo incluyen tos, dificultad para respirar y fiebre. Es muy importante que sea tratada, ya que para algunas personas la bronconeumopatía puede volverse grave y ocasionar la muerte. Usualmente, aquellos que no están afectados por otros problemas de salud, se recuperan en unas pocas semanas, siempre y cuando se realice el tratamiento adecuado, que puede llevarse a cabo en el hogar o en el hospital, dependiendo de la gravedad de la infección.

Ulises Bueno sufrió un violento robo: generaron fuertes destrozos

Ulises Bueno protagonizó un angustiante momento mientras estaba de gira con la banda Desakta2. El hermano de Rodrigo Bueno fue víctima de un robo en su productora Almenara Network: los delincuentes destrozaron el lugar y se llevaron la mayor parte de los elementos de trabajo del estudio.

La noticia se dio a conocer en el noticiero de Canal Doce de Córdoba en donde detallaron cómo fue el suceso. Según informaron, a Ulises Bueno le robaron una camioneta marca Jeep, la cual fue recuperada en las últimas horas, instrumentos musicales, micrófonos, pertenencias de valor económico y también sentimental.