Después de siete años desde su última visita, Katy Perry regresó a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires con dos shows de su gira The Lifetimes Tour. Pero lo que más sorprendió en su primera noche en el país no fue la música, sino un gesto inesperado: la cantante se mostró levantando un cuadro de María Eva Duarte de Perón, justo en medio de la jornada electoral que definía el futuro político de la provincia de Buenos Aires.

La escena ocurrió el domingo por la noche, mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas, en las que Fuerza Patria se impuso con amplitud sobre La Libertad Avanza. En ese contexto cargado de tensión política, la imagen de la estrella pop estadounidense sosteniendo el retrato de Evita rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por qué Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón

Katy Perry había llegado horas antes al hotel Four Seasons, donde un grupo de fanáticos la esperaba con carteles y regalos. Allí no solo firmó autógrafos y se fotografió con ellos, sino que volvió a mostrar el cuadro de Evita, un detalle que alimentó especulaciones sobre si se trató de una simple ocurrencia, un regalo de sus fans locales o un gesto consciente hacia un ícono argentino.

La cantante, quien se presentará el martes 9 y miércoles 10 de septiembre en el Movistar Arena, todavía no agotó entradas, que arrancan en los $80.000. En su paso por el escenario porteño, se espera que interprete las canciones de su último disco, 143, además de clásicos como Roar, Firework y Hot n Cold, en un show de gran despliegue.

Lo cierto es que, en un fin de semana marcado por la política, Katy Perry encontró la manera de sumar un capítulo inesperado al cruce entre cultura pop y símbolos históricos argentinos.