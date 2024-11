Entradas Katy Perry en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Katy Perry confirmó su esperado regreso a Argentina.

Katy Perry, una de las artistas más influyentes y exitosas de la música pop mundial, confirmó su esperado regreso a Argentina como parte de su gira mundial The Lifetimes Tour. La cantante, conocida por sus icónicos himnos, se presentará el 9 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires, prometiendo un espectáculo único, lleno de energía, emoción y una superproducción que hará vibrar a sus fans.

La gira acompaña el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado 143, una obra que marca un regreso a las raíces artísticas de Perry con canciones cargadas de ritmo y corazón. Este trabajo fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y consolidó su lugar como una de las artistas más destacadas del momento. Su presentación en el Rock in Rio 2024, con entradas agotadas, marcó el inicio de esta nueva etapa.

Con más de 115 mil millones de reproducciones y 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Perry construyó su lugar como una de las figuras más importantes de la industria musical. En ese sentido, en los recientes MTV Video Music Awards, ella recibió el Vanguard Award, un reconocimiento a su impacto en la cultura pop y los videos musicales.

Además de su carrera musical, Perry es conocida por su compromiso filantrópico y su activismo. Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, trabaja incansablemente para garantizar los derechos de los niños en todo el mundo. También es una ferviente defensora de la igualdad LGBTQ+ y recibió numerosos premios por su labor, como el Premio Nacional de Igualdad de Human Rights Campaign y el Premio al Valor de amfAR.

Entradas para Katy Perry en Argentina en 2025: cuánto salen y dónde conseguirlas

Con su combinación de talento, compromiso y carisma, la cantante promete dejar una marca imborrable en su paso por Buenos Aires. Su presentación en el Movistar Arena será, sin duda, uno de los eventos más esperados del año en la escena musical argentina.

El concierto será una celebración de su legado musical y una oportunidad para que sus seguidores disfruten de sus nuevos éxitos y de los clásicos que marcaron generaciones. Canciones como Teenage Dream, California Gurls y Never Really Over seguramente formarán parte de un setlist diseñado para emocionar y hacer bailar a todos los presentes.

Las entradas para el show en Buenos Aires estarán disponibles desde este jueves 21 de noviembre a través del sitio web oficial del Movistar Arena. Además, los fans tendrán la oportunidad de adquirir paquetes VIP que ofrecen experiencias únicas para vivir el concierto de una forma aún más especial. Los precios son los siguientes:

Ubicaciones para el recital de Katy Perry.