Entradas Katy Perry en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca en el Movistar Arena

Katy Perry regresa a la Argentina en 2025 con la gira “The Lifetimes Tour" y un show que promete ser único en el Movistar Arena. Cuándo toca, dónde podés comprar las entradas y todo lo que tenes que saber.

La cantante estadounidense lanzó su tan esperado sexto álbum de estudio 143, un regreso atrevido y sensual a la esencia de la multifacética artista lleno de himnos pop provocativos y celebratorios que sus fans adoran y que los argentinos podrán disfrutar en vivo el próximo año.

Con 115 mil millones de reproducciones acumuladas y ventas mundiales de más de 70 millones de álbumes, Katy es una de las artistas musicales más vendidas y escuchadas de todos los tiempos. Es una de las doce artistas en la historia que ha superado los 100 millones de unidades certificadas.

Katy Perry en Argentina 2025: a dónde comprar las entradas y cuándo toca

Katy Perry tocará en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 9 de septiembre del 2025. Las entradas tendrán una preventa el 19 de noviembre a las 11 a través de la página oficial del Movistar Arena exclusiva para clientes del BBVA que podrán financiarlo en 6 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito visa y mastercard.

Mientras que la venta general comenzará el 21 de noviembre a las 11 y estarán habilitados todos los medios de pago. También la compra de los tickets se podrá realizar por la página de Movistar Arena.

Katy Perry, una de las artistas más escuchadas del último tiempo

Desde su debut con Capitol Records en 2008, Katy Perry se transformó en la artista femenina más vendida en la historia de la disquera, ha superado los 100 millones de unidades certificadas con sus lanzamientos de sencillos en solitario y fue la primera en alcanzar el estatus élite de 10 millones de unidades certificadas por la RIAA con un sencillo en 2015.

También fue la primera artista en la historia de la RIAA en ganar tres sencillos Diamante: "Firework", "Dark Horse" y "Roar". Desde entonces, ha sumado algunos más a su colección, como "California Gurls" (feat. Snoop Dogg), "E.T.", y "Teenage Dream" (el sencillo y el álbum) que también son Diamante. Katy tiene ahora seis sencillos y un álbum, con un total de SIETE títulos certificados como Diamante. Certificado ahora 3x Platino, One of the Boys contenía los éxitos "I Kissed A Girl" (6x Platino) y "Hot N Cold" (8x Platino). Su segundo álbum de estudio, Teenage Dream (2010), certificado como Diamante, produjo grandes éxitos como "Firework" y "California Gurls", además de "E.T." y "Teenage Dream" (sencillo), cada uno alcanzando Diamante (10x Platino).

El álbum 5x Platino PRISM siguió en 2013. Los videos oficiales de "Dark Horse" y el sencillo 15x Platino "Roar" superaron cada uno los tres mil millones de vistas, Katy se convirtió en la primera artista femenina en alcanzar este hito. "Roar" acaba de superar los cuatro mil millones de vistas, mientras que "Dark Horse" recientemente superó el umbral de mil millones en Spotify, donde Katy cuenta con más de 57 millones de oyentes mensuales y más de 30 millones de seguidores.

Witness, lanzado en 2017, contenía el sencillo 2x Platino "Chained to the Rhythm" (feat. Skip Marley), además de los éxitos Platino "Bon Appétit" (feat. Migos) y "Swish Swish" (feat. Nicki Minaj). "Never Really Over", de su último álbum SMILE, está certificado como Platino y fue el lanzamiento con más reproducciones de la carrera musical de Katy. El álbum también incluye los sencillos certificados como Oro "Daisies" y "Harleys in Hawaii". SMILE ha vendido más de 2,5 millones de álbumes, con más de 4 mil millones de reproducciones combinadas hasta la fecha.