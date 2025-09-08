Entradas para Katy Perry en Argentina 2025: fecha de cuándo toca y dónde comprar

Katy Perry vuelve a Buenos Aires con dos funciones en el Movistar Arena en septiembre de 2025

La espera terminó. Luego de siete años, Katy Perry vuelve a los escenarios locales con un espectáculo único que promete combinar música, puesta en escena y una narrativa visual innovadora. Su regreso genera gran expectativa y se enmarca en el tour mundial con el que presenta su nuevo material discográfico.

Katy Perry en Argentina: el esperado regreso al Movistar Arena

La artista estadounidense incluyó a Buenos Aires dentro de The Lifetimes Tour, la quinta gira internacional de su carrera. En esta oportunidad, ofrecerá dos conciertos en el Movistar Arena durante septiembre de 2025. La decisión de programar más de una función responde a la fuerte demanda del público, que agotó gran parte de los tickets en los primeros días de venta.

La gira, que comenzó en abril en Ciudad de México y finalizará en diciembre en Abu Dhabi, está dedicada a su séptimo álbum de estudio, titulado 143. A lo largo de los shows, Perry combina sus canciones más recientes con los clásicos que la posicionaron como una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Una experiencia visual con sello futurista

Los conciertos de Katy Perry en Argentina no solo se centran en la música. El espectáculo está diseñado como una experiencia inmersiva con estética de videojuego. La puesta en escena presenta a la cantante como una heroína mitad humana y mitad máquina que se enfrenta a Mainframe, una inteligencia artificial que amenaza con dominar el mundo.

Durante el show, Perry interpreta sus canciones mientras realiza acrobacias aéreas, batallas con sables de luz y escenas teatrales sobre criaturas metálicas. Este despliegue tecnológico convierte a cada presentación en un espectáculo multisensorial que combina narrativa, efectos especiales y el carisma de la artista.

Dónde comprar entradas y precios de los shows

Las entradas para los conciertos de Katy Perry en Argentina se comercializan a través de la plataforma StubHub, especializada en la venta de tickets a nivel internacional. Aún se encuentran disponibles localidades en distintos sectores del Movistar Arena.

La artista presentará su álbum 143 en un show que mezcla clásicos y nuevas canciones

El rango de precios refleja la variedad de ubicaciones: las entradas más accesibles comienzan en $38.335, mientras que las opciones más exclusivas alcanzan los $307.000. Esta amplitud busca adaptarse a diferentes presupuestos y asegurar la presencia de la mayor cantidad posible de seguidores en el estadio porteño.

Un vínculo especial con el público argentino

El regreso de la cantante a Buenos Aires no solo implica el reencuentro con su audiencia, sino también un nuevo acercamiento a la cultura local. En sus redes sociales, compartió la emoción de recibir un cuadro de Eva Perón, símbolo histórico del país, gesto que generó comentarios positivos entre sus seguidores argentinos. Este detalle reafirma la conexión que Perry mantiene con el público local, que la recibe con entusiasmo en cada visita.