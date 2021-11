Karina La Princesita se defendió por su show y lapidó a los medios: "No soy idiota"

Karina La Princesita se defendió por show, aseguró que no fue parte de ninguna campaña política y apuntó a los medios hegemónicos que la criticaron. "Te destruyen", opinó.

El sábado 6 de noviembre de 2021, Karina Jésica Tejeda, más conocida como "La Princesita", brindó un show gratuito para el público en La Matanza como parte del Festival de la primavera y muchos medios de comunicación hegémicos salieron a destrozarla. Ahora, la cantante les salió al cruce de manera contundente.

Por lo tanto, algunas horas después del escarnio público por hacer simplemente su trabajo para que el público presente disfrutara, la cantante de cumbia y compositora argentina de 35 años se hartó de semejante operación mediática y explotó en su cuenta oficial de Twitter (@kari_prince) luego de que se difundieran algunos artículos muy críticos sobre el hecho el último lunes en Clarín, La Nación, Infobae, América 24 y demás.

La joven artista explotó a través de Twitter y desmintió que formara parte de alguna "campaña": "Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras".

Por si ello fuese poco, completó repleta de bronca en la red social del pajarito: "Y yo soy sincera y voy al frente, pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV, que te invitan y ´si no vas te destruyen´, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde".