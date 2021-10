Yanina Latorre se trenzó con Karina La Princesita en vivo: "Disfrutá tu minuto de fama"

Participando como jurado de ShowMatch La Academia Yanina Latorre protagonizó un brutal cruce con Karina "La Princesita" en medio de una devolución.

Yanina Latorre participó como jurado de ShowMatch La Academia y mantuvo un fuerte cruce con Karina "La Princesita" en medio de una devolución. Sin conocimiento de baile, la panelista opinó en contra de la perfomance de la cantante tropical, atacándola de forma hiriente: "Yo no soy cartonera".

“No te vas a enojar, que ya te veo enojadita”, expresó la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y arrancó su devolución. "El homenaje me pareció divino, cantaste hermoso, el aro me encantó, pero después no bailaste tan bien el tanguito”, señaló Latorre.

Con ironía, Karina le respondió: "Vos sabés de tango, así que re valoro tu devolución”. Sin filtro, Yanina lanzó: "Yo no sé nada de tango". "¿Y cómo sabés que bailé mal?", le preguntó "La Princesita", visiblemente indignada con la ángelita, obteniendo una floja respuesta del otro lado. "Porque no soy tonta y puedo ver una coreografía", se limitó a decir Latorre.

Dominando el juego y exponiendo todo el desconocimiento de Yanina Latorre, Karina se sumó al juego y la dejó en ridículo con una pregunta que la panelista no supo responder de forma argumentada. "¿Me querés marcar algún error así lo puedo...?", dijo, a lo que Yanina le señaló: "Sí, miraste mucho al piso, en un momento te equivocaste. No discutas".

"Puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, Yanina. Aplaudámosla. Gracias a Wanda", ironizó Karina metiéndose de lleno en el Wanda Gate, escándalo en el que Latorre tuvo fuerte participación como informante de las últimas novedades. "Karina, tenés un problema. No sabés aceptar la crítica del otro, por eso no te voy a decir lo que pienso. No estoy acá por Wanda, soy muy amiga de Marcelo, soy de la casa, y no soy cartonera. Voy a puntuar a otro que tengan humor, te mando un besito", hirió Yanina, usando sus últimos cartuchos tras quedar en ridículo. Fresca y restándole importancia, "La Princesita" cerró: "Tu puntaje no suma, así que me da lo mismo".

Karina La Princesita explotó contra los operadores macristas: "Dejen de romper las pelotas"

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Karina "La Princesita" se hartó de las mentiras macristas y explotó contra los operadores afines de dicho espacio. Todo se dio a raíz de una fake news sobre el dinero que supuestamente cobró de la intendencia de Quilmes por ofrecer un show en dicha localidad.

"Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo", comenzó diciendo Karina "La Princesita". Acto seguido, la cantante desligó a Mayra Mendoza del pago de su presentación y pidió que cesen los ataques infundados.