Chiche Gelblung se quebró al despedir a Mauro Viale en diálogo con Rodrigo Lussich

El periodista y conductor de Crónica TV, Samuel "Chiche" Gelblung sintió de lleno el golpe tras el fallecimiento del periodista Mauro Viale a sus 73 años a causa del Coronavirus. En diálogo con Rodrigo Lussich, en El show de los escandalones, el periodista se mostró completamente conmovido y lamentó la partida de su colega. Pese a su dolor, no dejó de destacar la labor y la impronta de uno de los periodistas más polémicos de la TV argentina.

"No puedo entenderlo, te juro. Tampoco sé exactamente qué pasó. Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro. No lo puedo creer", inició Chiche quien continúa en shock tras la triste noticia. "Estoy demolido. Se fue un grande. No lo puedo creer. La verdad es que estoy triste", enfatizó el periodista que no pudo contenerse y se quebró al aire al recordar las formas y la amistad que lo unía con el emblemático hombre de América.

Mauro Viale falleció durante la tarde del domingo después de haber sido internado por COVID-19. El periodista y locutor de 73 años falleció como consecuencia de la enfermedad luego de haber sido ingresado durante la semana. Al respecto, Chiche, quien compartió estudio en incontables ocasiones con Viale, observó que "se cuidaba era un tipo sano, que hacía gimnasia todos los días, flaco, con parámetros fantásticos".

A continuación, Rodrigo Lussich también dejó salir su tristeza y expresó: "Se va un grande del corazón de América, del periodismo, hacedor, con un estilo único". "Tenía un estilo único. Era un productor de la gran siete, el mejor productor periodístico que he conocido en mi vida", destacó el periodista de Crónica TV al tiempo que reforzó la valoración de Viale al señalar que "era un tipo con capacidad de producción, de velocidad, de acción que tenía la noticia a flor de piel".

"No conocí a un tipo como él, teníamos nuestras diferencias, pero era excepcional. Su máxima locura era irse quince días de vacaciones al año y este año ni lo hizo. La verdad es que no tengo palabras, estoy hecho pelota", insistió Chiche al tiempo que reconstruyó sus últimos momentos junto a su colega.

“Yo estuve con él hasta el miércoles pasado y el jueves él se vacunó. El jueves faltó porque se vacunó, yo lo seguía en el horario de la radio así que el jueves me contaron que se fue a vacunar y el viernes me entero que le había dado positivo el covid”, compartió hasta que la tristeza de apoderó nuevamente de sus palabras y no se contuvo: “¡Se fue un grande! No lo puedo creer, Rodrigo. La verdad es que estoy muy, muy triste".