Murió Gaspi, el reconocido youtuber: así fue la última producción de la que participó en YouTube

Murió Gaspi, el reconocido youtuber: así fue la última producción de la que participó (Foto: Captura Blender)

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió este domingo 14 de junio en un choque entre helicópteros en Río de Janeiro, junto a al menos otras cinco personas. El influencer, de solo 23 años, había regresado hace menos de un mes con nuevos contenidos en redes sociales.

La última producción en la que participó el youtuber fue una simulación de entrevista para "Gaspi visita tu hogar", un nuevo proyecto del canal de streaming Blender, en el que mostraban las historias ficcionales de personas peculiares. "No vine a hacer streaming y tampoco vine a hacer reír a la gente, estoy haciendo esto porque no tengo un mango. Bienvenidos a este nuevo capítulo de mi vida", sostuvo al presentar el proyecto.

El youtuber contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y tuvo una gran repercusión positiva con su regreso a finales de mayo. En la descripción de la publicación, tras estar meses fuera de las redes sociales, manifestó: "Los extrañé, gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida".

Cómo fue la última producción que hizo Gaspi

"A mi lo que realmente me interesa es conocer personas y qué mejor manera de conocerlas que entrando a sus casas", sostenía Gaspi en la presentación de su ciclo de entrevistas actuadas. Según reveló el youtuber, la serie tenía cuatro episodios, de los cuales se compartieron dos. Todavía se desconoce si compartirán las otras producciones que todavía no salieron.

La última producción compartió la historia ficcional de Ricardo Tercero de Saladillo, supuestamente uno de los últimos cazadores que quedaban en Argentina, interpretado por Germán de Silva.

Con la típica polémica de sus videos y esa línea entre lo ficcional y lo real, el contenido cumplió con esa cuota de humor y de lo insólito de los clásicos videos de Gaspi. Además de conocer la historia del cazador, su círculo y acercarse a la taxidermia, Gaspi se anima a "aprender a cazar" durante el video que describió como uno de los "mejores capítulos" del proyecto.

Tras el accidente, la publicación de YouTube de Blender se llenó de comentarios de despedida de sus seguidores al excéntrico youtuber argentino.