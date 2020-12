Diego Armando Maradona trascendió todo tipo de fronteras, algo que quedó totalmente claro con los homenajes que recibió en cualquier lugar del planeta. Uno de los últimos que recibió fue el de Carlos Villagrán, el mexicano que se hizo mundialmente famoso con su entrañable personaje de Kiko para la serie televisiva El Chavo del 8.

En una entrevista al programa Súper Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad, el actor rememoró algunas de sus anécdotas con el ex futbolista y le dedicó una sentidas palabras, El ex entrenador de Gimnasia de La Plata falleció, a los 60 años, el pasado 25 de noviembre. “Diego, ¿Por qué te fuiste y no me esperaste?”, esbozó Villagrán, realizando el clásico llanto de su cachetón personaje.

"Vi las manifestaciones, la gente que lloraba, vi los videos y ya había pasado un tiempo de Diego Armando Maradona, ya estaba grande, hacía cosas que no debería hacer pero la gente le perdonó todo por lo que les había regalado. Yo pienso que Diego Armando Maradona marca lo que es Argentina en el fútbol, en el deporte, en todo. Es súper admirado por extranjeros. Yo, en mi plataforma, puse: ‘Querido Diego, al igual que todos los mexicanos, nunca te vamos a olvidar, maestro, genio, crack’”, añadió.

VIllagrán rememoró el día que se encontraba trabajando en Argentina junto a su hijo, Gustavo Esteban, y recibieron un inesperado mensaje. “De repente recibimos una invitación de Diego para su cumpleaños, en el lugar donde él disparaba poses para los periodistas, yo fui y dejó dicho que avisaran cuando yo llegara. Llegué, me abren la puerta del carro y me dicen, ‘Hola maestro, permítame un tantito maestro’, le habló a Diego y le dijo: ‘Diego, llegó el monstruo, ¡ja!’. Entonces, salió Diego, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo ‘esta es tu casa Kiko’. Estoy eternamente agradecido, me dolió mucho su muerte, es un personaje que el mundo se manifestó ante su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber pertenecido a parte de él como amigo”, rememoró.

“Nos tomamos fotos con un fenómeno, maestro, ídolo, capo, monstruo. Para nosotros es exageradamente importante. Yo soy mexicano, pero te hablo como argentino, muy muy orgulloso. Quiero que le digas a toda la gente que amo a Argentina, con todo mi corazón. Me sentí honrado y halagado con su invitación a su cumpleaños. Fui porque soy fanático del fútbol, muy admirador de Diego. Cuando llegamos estaba su papá, nos dio la bienvenida, nos tomamos muchas fotos. Diego nos enseñó el campo de fútbol que tiene en su casa, nos pusimos a jugar y pasaron una cantidad de cosas hermosas”, añadió.

El día que Maradona le regaló "la del negro de Whatsapp" a Fantino

Alejandro Fantino, conductor de América TV, reveló cuál fue el increíble obsequio que Pelusa le hizo hace algunos años. Cómo fue el día que el mejor jugador de todos los tiempos le regaló la del "negro de Whatsapp" al famoso periodista, quien se mostró muy avergonzado. "Quedé helado", indicó.

En el programa Fantino a la Tarde, el conductor se encontraba recordando algunos momentos vividos junto a Maradona, quien lamentablemente falleció el pasado miércoles 25 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio. Ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo Marcela Tauro y Luis Ventura, el periodista se animó a contar en detalle una de las vivencias más desopilantes que tuvo con el crack de la Selección Argentina.

Con mucha gracia, el conductor contó lo que hizo Pelusa: "'Pará, bolu... Tengo uno mejor para vos. Esto te va a encantar', me dice. Es fuerte esto, ¿se la bancan? Me hizo un chiste y me lo trajo de regalo. Se ve que pasó por un sex shop y me regaló un... La del 'negro de Whatsapp' era chiquitita al lado. Era una matraca más o menos de este tamaño con una ventosa para pegar en un vidrio. Aparte, negra… Imaginate en San Vicente... Era un adorno. No sabés lo que era eso. Quedé helado. Me lo dio envuelta en un nylon. Diego se reía. La desenvuelvo y le digo: '¿Qué hacés, bolu...?'. Se reía a carcajadas. Llegué a mi casa y no lo quería tirar porque me lo regaló Maradona".