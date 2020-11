La muerte de Diego Armando Maradona ha causado una verdadera revolución en todo el mundo. Y sobre todo para aquellos que tuvieron la chance de compartir grandes momentos. Tal es el caso de Galíndez, histórico masajista de la Selección Argentina del Mundial '86 que fue invitado al programa PH Podemos Hablar. En medio del programa, el experimentado utilero descolocó al conductor Andy Kusnetzoff con un comentario: "Muñeco".

En la edición del último sábado, el programa de Telefe invitó a diferentes protagonistas que conocieron a Maradona, crack del fútbol que falleció el pasado miércoles 25 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio. Entre los invitados de Andy Kusnetzoff estuvieron Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, el ex futbolista Claudio Turco García, Diego Díaz, el periodista Reynaldo Sietecase y la actriz Jimena Cyrulnik estuvieron presentes en el estudio. En tanto, el presidente de la Nación Alberto Fernández y el periodista Victor Hugo Morales participaron por videollamada.

A lo largo de PH Podemos hablar, los famosos fueron comentando sus sensaciones por la muerte de Diego y, sin lugar a dudas, la reacción de Galíndez fue sumamente conmovedora: "Yo lo supe a las 10, 11 de la mañana. Me llamaron y me dijeron: 'Sentate'. '¿Por qué? Qué pasa?', pregunté. 'Murió Diego', me dijeron. Fue una bomba que pasó... Como pasó en el '94 y pensé: 'Chau'. Y empezamos a llamarnos con los muchachos".

Luego, el ex masajista de Maradona y la Selección reveló que estuvo presente en el funeral que tuvo lugar en la Casa Rosada y comentó lo que le dijo a Pelusa: "Lo velaron a las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estuve con él ahí, haciéndole masajes. Estaba en el cajón ahí haciéndole masajes. Y le decía: 'Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos, maestro'. Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos, ahí con el cajón ahí".

De todas maneras, el momento más desopilante del programa se vivió cuando Galíndez sorprendió a Andy Kusnetzoff con un comentario inesperado para todos los invitados presentes, que reaccionaron con carcajadas.

El comentario de Galíndez que descolocó a Andy Kusnetzoff en el medio del homenaje a Maradona:

Luego de que varios de los invitados de PH Podemos Hablar contaran diferentes anécdotas con Diego Maradona, Andy Kusnetzoff fue interrumpido de manera sorpresiva por Galíndez, quien lo bautizó con un curioso apodo que sin dudas dio que hablar en pleno programa.

Andy Kusnetzoff: "Me tocó algo que es casi bizarro. Diego conocía mis carencias en el mundo del del deporte. No tuve esos dotes".

Galíndez: "Escuchame, Muñeco..."

Andy Kusnetzoff: "Amo que me digas 'Muñeco'".

Galíndez: "No, no sé cómo te llamás. Yo te digo 'Muñeco'".

Andy Kusnetzoff: "Ja, yo soy Andy, pero decime 'Muñeco'. No me importa, me gusta. Lo tomo bien".

Las reacciones de los televidentes tras el comentario de Galíndez a Andy Kusnetzoff: