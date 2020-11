Miguel di Lorenzo, más conocido como Galíndez, volvió a atacar fuertemente contra el entorno de Diego Armando Maradona. El histórico masajista de la Selección Argentino y amigo íntimo del mejor jugador de todos los tiempos se refirió en varias ocasiones a todos aquellas personas que se encontraban cerca de El Diez en sus últimos años de vida. Como invitado en PH: Podemos Hablar, no hizo ninguna excepción.

Claramente emocionado, Galíndez lloró en varias ocasiones y mostró todo su dolor por perder a un amigo de la vida con quien compartió muchísimas confidencias y vivencias a lo largo de su vida. Mientras se referían a lo ocurrido con Diego y lo que se hablará en los próximos días, interrumpió: "Perdoname, yo sé todo. La enfermera de la mañana le tenía que decir al de la tarde, ese pasarle al de la noche y el de la noche, al de la mañana otra vez. No dijeron nada, no hubo nada, solo... ¿Cómo lo vas a dejar solo?".

Más allá de referirse al trabajo de cada uno, el hombre de 63 años apuntó contra los trabajadores de salud que se encontraban en su casa. "Él te está pagando todo. Kinesiólogos, doctores, abogados y delincuentes, todo el consorcio que andaba... Todos delincuentes. ¿Cómo lo vas a dejar ahí solo? Por más que él quiera, decile 'Venga acá, yo soy la doctora, viene acá conmigo'. Dale la pastilla, le das la pastilla, ¿cómo puede ser que no se la des? Dale, no me jodas, lo dejaron morir así. Se fue a la cama solo... Nadie lo acompañó, nadie le dio la pastilla", dijo destilando mucha bronca.

Ante esto, Galíndez decidió mandarle un mensaje amenazante a todos ellos: "El entorno que tuvo, escúchenme bien los de su entorno. Manga de... Ahora viene Claudia, eh. Agárrense, eh. Y las hijas propias, Gianinna y Dalma. Ojo. Van a bailar, eh. ¡Pero cómo van a bailar!". Rápidamente, Andy buscó poner paños fríos a la situación dejando en claro que no quería "meterse en eso". Y el masajista sentenció: "Yo me meto, yo soy responsable, perdoná que sea en tu programa".

