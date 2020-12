La grabación fue revelada por Luis Ventura al aire de Secretos Verdaderos.

En las últimas horas, Diego Maradona se transformó nuevamente en noticia por un desgarrador audio que envió días antes de morir. Dirigido a Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, el Diez le pidió que cuide de ella y de Dieguito Fernando, su hijo menor.

La grabación fue revelada por Luis Ventura al aire de Secretos Verdaderos. Se puede escuchar a un Maradona realmente lúcido y solicitándole a quien hoy mantiene una relación con su ex pareja que cuide de ella y del hijo que tienen en común.

Sobre el final del audio, puede escucharse que Diego Maradona le dedica sentidas palabras a su pequeño Dieguito Fernando, considerablemente menor al resto de sus hijos y (aparentemente) el que más energía demandaba por su padre para jugar, divertirse y pasar buenos momentos.

El emotivo audio de Diego Maradona hacia la pareja de Verónica Ojeda

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fueron las palabras de Diego Maradona.

Según manifestaron, este audio fue enviado días antes del fatídico 25 de noviembre de 2020. En dicha jornada, y en horas del mediodía, Diego Maradona falleció de un paro cardiorespiratorio en su residencia de San Fernando. Llegaron varias ambulancias a intentar reanimarlo, pero no hubo caso: el astro argentino pasó a la inmortalidad y se transformó en una de las leyendas más importantes del deporte a nivel mundial.

La enfermera de Maradona y una confesión escalofriante: "Me obligaron"

Una enfermera de Diego Maradona en su última morada de San Fernando lanzó una escalofriante declaración: "Me obligaron a poner que había controlado a Diego". La información fue difundida por el programa de Facundo Pastor en A24, y el textual de esta profesional fue extraído del expediente que se abrió para investigar la causa de muerte del astro argentino.

"Quién la habría obligado a la enfermera Dahiana a poner en un informe que ella lo había atendido a Maradona. El audio está en la causa. Empiezan a surgir preguntas de un expediente que va a tener mucho por delante. Las hijas de Maradona, los hijos de Maradona, van a querer saber bien qué pasó en las últimas horas con Diego", expresó el periodista.