El plan de MasterChef Celebrity para reincorporar al Mono de Kapanga

La producción está arrepentida por haberlo eliminado.

La producción de MasterChef Celebrity está arrepentida tras la partida del Mono de Kapanga. Es por eso que están pensando en un plan para reincorporarlo al certamen. Durante la última gala de eliminación, el artista le dijo adiós al programa culinario y las redes sociales estallaron en contra de la decisión del jurado. Sin embargo, algo podría cambiar: en Telefe ya están pensando un plan para reincorporar a Martín Fabio.

Más allá de exhibir transparencia y juzgar a los participantes por los platos realizados (y no por cuánto rating otorgan), lo cierto es que en MasterChef Celebrity tomaron cartas en el asunto y se comenzó a especular con la posibilidad de darle una nueva chance al Mono de Kapanga. ¿Cómo? Según informó DiarioShow, la misma sería en forma de repechaje.

Tomando como ejemplo la última edición de Bake Off, el participante Marcos pudo regresar al certamen gracias a una instancia de repechaje que fue creada (en gran parte) por el rating que este participante le otorgaba al certamen. Aunque, claro, no volvió de forma automática: debió someterse a una competencia leal junto a otros cocineros eliminados.

En el caso del Mono de Kapanga, la situación sería similar. De todos modos, esta novedad aún no fue oficializada aunque ya es una posibilidad que comenzó a rumorearse. El cantante de una de las bandas más exitosas de la República Argentina ha logrado generar una empatía y destilar tanto carisma que podrían realizar una excepción para devolverlo al certamen. O, al menos, darle una chance para que esto ocurra.

El día que al Mono de Kapanga le quitaron sus pulseras en MasterChef Celebrity

Durante el inicio del primer programa de MasterChef Celebrity, el jurado solicitó que todos los competidores de esa tanda -siguiendo el protocolo de COVID-19- se quitaran todos sus anillos, joyas y se pusieran un calzado especial en pos de brindarles la comodidad necesaria. Y el cantante de Kapanga se encontró con un problema mayor, dado el caudal de pulseras y joyas que carga en sus muñecas.

“No pensé que me iban a hacer sacar todas las joyas”, anunció, preocupado. Ante la pregunta de Santiago del Moro, quien le consultó hace cuánto tiene las pulseras, el Mono reveló que desde 2003 que no se las quitaba y que cada una tiene un significado especial. “La última vez que me hicieron sacar las pulseras, fue en el año 2003 en la cancha de Ferro, un Quilmes – Argentinos Juniors que me llevaron preso”, reconoció.

Ante la dificultad del participante para despegarse de todas sus cadenas y crucifijos del cuello, del Moro le preguntó al jurado si El Mono de Kapanga podía conservar algunas de sus reliquias. Implacable, Germán Martitegui sentenció: “En teoría no, pero vamos a hacer una excepción. Mono, no quiero un pedazo de crucifijo en la comida”.