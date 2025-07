Volvió el 'flip hair': el peinado retro que rejuvenece las facciones y es furor en redes.

En plena temporada de humedad, lluvia y temperaturas bajas, un viejo conocido del mundo beauty volvió a instalarse con fuerza: el flip hair. Se trata de un peinado que revive el encanto de los años 60, con las puntas del cabello marcadamente giradas hacia afuera, pero que hoy llega recargado con un toque contemporáneo. Su nueva versión adopta la estética del clean look, ese acabado pulido, brillante y prolijo que ya se convirtió en sinónimo de elegancia minimalista, y promete algo más que estilo: suaviza los rasgos, eleva la mirada y controla el frizz.

El fenómeno no es casual. Desde hace semanas, plataformas como TikTok e Instagram están repletas de tutoriales y videos virales que lo tienen como protagonista. Y no es raro verlo en celebridades como Hailey Bieber, Kim Kardashian, Gigi Hadid y Ariana Grande, todas ellas responsables, en parte, de haber devuelto al flip hair su lugar protagónico. Con una apariencia nostálgica pero actual, el peinado se volvió el comodín ideal para climas difíciles y para quienes buscan un look sofisticado sin caer en lo recargado.

Gigi Hadid, Hailey Bieber y Ariana Grande son algunas de las celebrities que apostaron por el 'flip hair'.

Cómo lograr el 'flip hair' de forma sencilla

Aunque su acabado pueda parecer elaborado, el flip hair se caracteriza por ser fácil de lograr. La clave está en recoger el cabello en una colita alta o media, lo más tirante posible, y pulir la parte superior con gel, serum o cera, cepillando hacia atrás hasta eliminar cualquier rastro de frizz. Luego, con la ayuda de una planchita o cepillo térmico, se alisan las puntas con un giro hacia afuera que genera ese efecto lifting tan buscado. Un toque final con spray fijador garantiza que el peinado se mantenga intacto durante horas, incluso en días de humedad extrema.

Pero más allá de lo estético, el flip hair funciona como una herramienta visual: estiliza el rostro, rejuvenece las facciones y aporta un aire chic que remite a otra época sin caer en el disfraz. Su versatilidad también suma puntos: puede adaptarse a distintos largos, desde melenas XL hasta cortes tipo bob, y convivir con flequillos, moños o hebillas retro, según el estilo de cada quien. En un contexto donde las tendencias de belleza vuelven una y otra vez con nuevas capas de sentido, el regreso del flip hair confirma que lo vintage nunca pasa de moda.