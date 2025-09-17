No son flores: el estampado en tendencia para esta primavera 2025 y que fue furor en la Semana de la Moda de Nueva York.

Hay un estampado que va a ser tendencia esta primavera 2025 y que nada tiene que ver con el floreado. Durante esta Semana de la Moda en Nueva York, se dieron a conocer cuáles son las nuevas tendencias para lo que resta de este año y para el 2026.

Mucho más allá del floreado, un estampado típico para la primavera, estuvo muy presente otro estampado estrella y todo indica que lo vamos a ver en todas partes. Se trata del escocés, un clásico que nunca va a pasar de moda. Es atemporal y elegante, pero también muy aplicable a looks urbanos para el día a día.

Estampado escocés: cómo usarlo esta primavera 2025

1. En maxifaldas

La prenda en la que más se vio el estampado escocés durante la Semana de la Moda de Nueva York fue en las faldas. No importa si son maxifaldas (polleras largas hasta los tobillos) o en algunas más cortas Se van a ver no solamente en tonos clásicos como negro, blanco, marrón, gris y beige, sino también en colores como verde, rojo, violeta y amarillo.

Escocés: estampado en tendencia para esta primavera 2025.

2. En minifaldas

Estos mismos colores de estampado escocés van a estar muy presentes en minifaldas. Esta clásica falda tipo colegiala se puede combinar con suéteres finitos, camisas o musculosas básicas y lisas. Ideales para usar con zapatos tipo mocasines, ya sean acordonados o sin cordones. Dan un look urbano y original, pero a la vez formal y elegante.

Escocés: estampado en tendencia para esta primavera 2025.

2. En vestidos

El escocés también se va a ver mucho en vestidos, tanto largos como cortos. Los vamos a ver muchos en vestidos con corte clásico, recto y bien cortos. Los podés combinar con botas de caña alta, tacos, chatitas o borcegos. Para los días primaverales por la mañana o por la noche, cuando refresca, podés sumar un blazer (si querés un look más clásico) o campera de cuero (para un look más rockero).