Las 3 tendencias de maquillaje que le quedan bien a todas para este otoño 2025, según expertos.

Existen 3 tendencias en maquillaje para este otoño 2025 que, según expertos en maquillaje, van a ser furro esta temporada. Además, lo mejor es que le quedan bien a todas las personas, independientemente de su color de tez, ojos, pelo y estilo personal. Se trata de tendencias de maquillaje clásicas que nunca pasan de moda y que se amoldan perfectamente a los días fríos, ya que transmiten la calidez del otoño.

Si no sabés muy bien cómo maquillarte, qué colores te favorecen, o simplemente te falta inspiración, estas tendencias te van a ayudar a desbloquear tu creatividad. Podés combinar estos estilos de maquillaje con todos los outfits que se te ocurran. Esta temporada de frío es ideal para que experimentes con tus maquillajes. Además, seguramente tengas estos cosméticos en tu casa o alguien que conozcas te los pueda prestar. Por otro lado, se consiguen muy fácilmente en cualquier negocio de maquillajes por precios accesibles.

3 tendencias de maquillaje para este otoño 2025

1. Rubor cereza otoñal

El rubor es un indispensable, ya que te ayuda a darle un toque de color a la cara, especialmente durante el otoño e invierno, cuando uno suele estar más pálido. Esta temporada, la maquilladora y creadora de belleza en TikTok Victoria Lyn dice que el rubor se trata de tonos cereza. Si no tenés un rubor de este color, podés crearla vos misma con algún labial o sombra de ojos.

"Comenzá con el tono más oscuro ubicado en la parte más alta del pómulo y superponé los tonos más claros hacia abajo, en las manzanas de las mejillas. Si no tenés varios tonos de rubor, podés usar tus labiales favoritos como sustitutos. La tendencia del sunset blush impulsó esta técnica, solo que ahora se adapta a los tonos otoñales", explica la experta.

2. Maquillaje Espresso

El tono Espresso (de la gama de los marrones) es furor esta temporada otoñal. "Es tu sombra marrón de todos los días, pero con el triple de intensidad. No tengas miedo de aplicar un poco más de delineador y difuminarlo hacia la línea inferior de las pestañas; esta tendencia está impulsada por looks de pasarela de alta costura, pero sobre todo por la ola de brat beauty. ¡Charli XCX siempre lleva un look espresso en los ojos y me inspira a usarlo más!", explica Lyn.

3. Labial bordó oscuro

Los labiales oscuros como el bordó, una alternativa al clásico rojo, son ideales para el otoño-invierno. "Me encantan los toques de color en el rostro, y un labial oscuro y audaz es una excelente manera de lograr ese look y estar totalmente a la moda para el otoño", dice Aimee Carr, maquilladora profesional. "Estamos viendo muchos rojos y marrones profundos, ya que es una forma divertida de jugar con el color y mantenerse al día con la temporada".

Maquillaje blur: la otra tendencia para este 2025

Si querés lograr un maquillaje natural y conseguir una piel perfecta sin abusar del producto, la tendencia blur es para vos. Esta técnica viral se convirtió en una de las más buscadas en 2025, y te explicamos qué es y cómo lograr un resultado profesional. El maquillaje blur consiste en difuminar las imperfecciones de la piel, creando una apariencia suave y uniforme, similar al efecto de los filtros de Instagram. El objetivo no es cubrir completamente las imperfecciones, sino suavizarlas y lograr un aspecto difuminado.

Además, el maquillaje blur se adapta a todos los tipos de piel, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier ocasión. Ya sea para un look diario o una salida especial, esta técnica te va a permitir lucir radiante sin esfuerzo. Para conseguir este maquillaje, es importante preparar la piel adecuadamente. Limpiá e hidratá tu piel antes de maquillarte para que la base se aplique de manera uniforme y se adhiera mejor. Además, usá un primer que ayude a minimizar los poros y suavizar la textura de la piel.

Después, el corrector desde el centro de la cara hacia afuera, difuminándolos bien con una brocha o una esponja. No te olvides de usar el rubor en las manzanas de las mejillas y difuminarlo hacia las sienes. En los ojos, hacé un delineado difuminado para abrir la mirada y agregá máscara de pestañas para dar volumen y definición. Para los labios, elegí un labial hidratante en tonos naturales o un gloss brillante para un toque de frescura.

Finalmente, usá un iluminador en zonas clave del rostro, como el arco de las cejas, los pómulos y el puente de la nariz, para resaltar y dar luminosidad a la piel. Es importante que no te olvides de sellar tu maquillaje con un spray fijador para asegurar que el look se mantenga intacto durante todo el día. Con estas recomendaciones, vas a poder disfrutar de un acabado impecable y fresco, ideal para cualquier ocasión.