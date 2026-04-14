Clásico pero llamativo: así es el estilo twee, la tendencia que domina la moda en la temporada otoño-invierno 2026.

En un escenario dominado por estéticas minimalistas o futuristas, una tendencia completamente opuesta vuelve a ganar terreno: lo dulce, lo nostálgico y lo deliberadamente “lindo”. Así reaparece el estilo twee, una estética que mezcla romanticismo, referencias vintage y un aire ingenuo que conecta directamente con la cultura digital actual.

Impulsado por TikTok, este universo visual vuelve a instalarse en la moda cotidiana con una propuesta clara: vestirse desde la "ternura" y la identidad.

Qué es el estilo Twee

El término “twee” proviene del inglés británico y remite a algo “excesivamente dulce o encantador”, una definición que atraviesa toda la estética. En moda, se traduce en looks delicados y con un fuerte guiño a décadas pasadas, especialmente los años 50 y 60, combinados con piezas actuales.

Vestidos en línea A, cuellos tipo bebé, medias de colores, cardigans y zapatos estilo Mary Jane forman parte de su ADN visual, junto con una paleta que suele incluir tonos pastel y estampas suaves. Según la nota original, esta estética se define como “romántica, naïf y con aire vintage”, una combinación que hoy vuelve a captar la atención tanto en redes como en la calle.

Por qué vuelve ahora

El regreso del twee no es casual, sino parte de un fenómeno más amplio: el revival constante de estéticas pasadas, especialmente aquellas vinculadas a los 2000 y 2010. Las redes sociales, y en particular TikTok, funcionan como motor de este retorno, donde generaciones más jóvenes reinterpretan estilos que antes circulaban en Tumblr o en el cine indie.

Además, el twee aparece como una respuesta a tendencias más frías o minimalistas, proponiendo una estética emocional, expresiva y cargada de personalidad. También hay un factor clave: la búsqueda de identidad. Frente a la homogeneización de la moda, el twee permite construir un estilo propio a partir de detalles, capas y combinaciones personales.

Clásico pero llamativo: así es el estilo twee, la tendencia que domina la moda en la temporada otoño-invierno 2026.

Las claves para adoptarlo hoy

Más allá de su impronta vintage, el twee actual no es una copia literal del pasado, sino una reinterpretación.

Algunas claves para incorporarlo:

Apostar por prendas con detalles románticos (cuellos, lazos, botones)

(cuellos, lazos, botones) Incorporar capas , como cardigans sobre vestidos

, como cardigans sobre vestidos Elegir colores suaves o estampas delicadas

Combinar con calzado clásico como ballerinas o zapatos tipo colegial

El secreto está en el equilibrio: lograr un look dulce sin caer en lo excesivamente infantil, adaptándolo al contexto actual.