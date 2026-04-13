Llegan tres marcas internacionales de ropa económica a la Argentina: qué prendas se podrán comprar

La firma internacional Bestseller, conocida por sus marcas de ropa con precios accesibles, llegará a la Argentina con 40 locales en los próximos cinco años. Se trata del grupo que integran las marcas Jack&Jones, Only y Valmohk caracterizadas por ofrecer prendas actuales y económicas.

Bestseller llega a la Argentina: qué tipo de ropa se va a poder comprar en sus tiendas

La empresa, fundada en Dinamarca en 1975 y presente en 90 países alrededor del mundo, llega al país como una gestión del Grupo One del empresario Manuel Antelo. "La llegada de Bestseller a la Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país. Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles”, destacó la empresa.

Llegan tres marcas internacionales de ropa económica a la Argentina: qué prendas se podrán comprar

Tanto Jack&Jones, Only, como Valmohk son conocidas por sus camperas de calidad, pero también ofrecen prendas básicas, atemporales, tanto para mujeres como para hombres. De ellas, Jack & Jones se enfoca en la moda urbana contemporánea con básicos versátiles, denims y prendas modernas para hombres. La oferta de Only es parecida, con prendas en tendencia y para combinar o ser base de diferentes looks, pero en este caso para mujeres.

Balmohk se caracterizará por combinar diseños minimalistas y funcionales. Además, su llegada a Latinoamérica será al mismo tiempo que en Europa y América.

¿Cuándo comenzarán a abrir los locales?

Según adelantaron a Forbes a comienzos de año, los primeros locales se abrirán en Avenida Santa Fe en septiembre de este 2026, con una tienda de Jack & Jones y otra de Only. Mientras que durante la segunda etapa se abrirán locales en shoppings y zonas de alto tránsito en Buenos Aires.

“Vamos a abrir tres locales en simultáneo en Unicenter, del Grupo Cencosud. Serán tiendas grandes, con un promedio de 1.000 metros cuadrados”, explicó Andrés Contreras, CEO de BestSeller para Latinoamérica en diálogo con el medio.

El grupo produce la mayor parte de su mercadería en Asia. Sin embargo, Contreras explicó que algunas de las categorías podrían empezar a fabricarse en el territorio argentino. "Creemos que en todo lo que respecta a algodones, como remeras, camisetas y jeans, podemos producir localmente para ser más competitivos. Todavía no lo tenemos cerrado, pero lo estamos evaluando”, explicó.