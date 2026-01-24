Llega una marca internacional a un importante shopping: qué se sabe del nuevo local.

Tommy Hilfiger continúa fortaleciendo su presencia en el país y confirmó la apertura de un nuevo local en uno de los centros comerciales más relevantes de la zona norte del Gran Buenos Aires. La reconocida marca estadounidense de moda desembarcará en Palmas del Pilar, un shopping estratégico para el público que busca propuestas premium y experiencias de compra de alto nivel.

El nuevo espacio estará ubicado en el Nivel 1 del shopping y contará con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. Según se informó, el local fue desarrollado bajo los lineamientos del diseño global de la marca, manteniendo coherencia con sus tiendas internacionales y reforzando su identidad visual. Líneas limpias, una distribución amplia y una iluminación cuidada serán algunos de los rasgos que definirán el espacio, pensado para ofrecer un recorrido cómodo y ordenado.

Cómo será el local de Tommy Hilfiger en Argentina

La tienda ofrecerá la propuesta clásica de Tommy Hilfiger, con indumentaria femenina y masculina, calzado y accesorios, lo que permitirá a los clientes armar looks completos dentro del universo de la marca. Cada sector estará claramente diferenciado para facilitar la búsqueda de prendas y mejorar la experiencia de compra, uno de los ejes centrales del nuevo local.

Con la apertura, también llegará la colección Spring 2025, pensada para la temporada primavera-verano 2025/2026. La línea incluye prendas para hombre y mujer, con una paleta de colores frescos, tejidos livianos y siluetas versátiles. Camisas, sweaters, pantalones, vestidos y accesorios forman parte de una propuesta que combina comodidad y sofisticación, dos valores característicos de la firma.

Tommy Hilfiger desembarca en Argentina.

Fundada en Estados Unidos, Tommy Hilfiger es un referente del estilo clásico norteamericano, con una identidad que fusiona elegancia relajada, inspiración náutica y detalles preppy. Ese ADN se refleja no solo en sus colecciones, sino también en la ambientación de sus tiendas, que buscan transmitir un estilo de vida asociado al diseño, la calidad y la versatilidad.