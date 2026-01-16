Vuelve un importante shopping a Buenos Aires: cuándo abre y dónde estará ubicado

Uno de los íconos comerciales y de entretenimiento del Gran Buenos Aires Oeste está a punto de renacer. El histórico predio del ex Showcenter en la localidad de Haedo, que durante años funcionó de manera parcial como Al Oeste Shopping, inició una transformación total para reabrir sus puertas en el segundo semestre de 2026 como un moderno centro comercial Premium Outlet. El proyecto, impulsado por el grupo IRSA, implica una inversión superior a los 20 millones de dólares y busca reposicionar este espacio emblemático con un formato innovador que combina compras, paseo y gastronomía.







Las obras, que ya están en marcha y han comenzado a modificar el paisaje urbano de la zona, contemplan la remodelación integral de los 75.000 metros cuadrados cubiertos del predio. El objetivo es alejarse del modelo de shopping cerrado tradicional y apostar por un concepto más abierto, con amplios espacios de circulación fluida y sectores al aire libre, siguiendo las tendencias más actuales en diseño comercial. El propio intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió el lugar y destacó no solo el impacto arquitectónico, sino especialmente el fuerte componente de generación laboral que conlleva la iniciativa.

Un nuevo concepto: Premium Outlet en el corazón del Oeste

La gran novedad que traerá la reapertura es la adopción del formato Premium Outlet. Este modelo, que ha tenido un crecimiento sostenido en el país, se caracteriza por albergar locales de primeras marcas —tanto nacionales como internacionales— que ofrecen sus productos con descuentos permanentes sobre los precios de lista. Se estima que el centro contará con alrededor de 50 locales dedicados a la indumentaria, el calzado, artículos de belleza y otros rubros, todos bajo la promesa de precios rebajados durante todo el año.

Este movimiento estratégico de IRSA, uno de los desarrolladores inmobiliarios y comerciales más importantes de la Argentina, busca captar a un público amplio de la extensa zona oeste del conurbano que actualmente viaja largas distancias para acceder a ofertas similares. Al implantar un Outlet de primer nivel en Haedo, se espera retener ese poder de consumo en la región y convertir al nuevo complejo en un polo de atracción comercial para millones de potenciales clientes.







Continuidad en el entretenimiento y un fuerte impacto socioeconómico

Uno de los activos más valorados del antiguo complejo se mantendrá: las 14 salas de cine Showcase. La continuidad de este complejo cinematográfico es una pieza clave del proyecto, ya que garantiza la afluencia de público por motivos de entretenimiento, complementando perfectamente la propuesta comercial. La combinación de shopping con descuentos y cine bajo un mismo techo (y ahora también a cielo abierto) apunta a crear una experiencia de día completo para las familias y los jóvenes de la zona.

El impacto del proyecto trasciende lo comercial. Las autoridades municipales y la empresa han remarcado que la obra generará cientos de puestos de trabajo directos durante la fase de construcción. Sin embargo, el mayor beneficio llegará con la apertura, cuando se estima que se crearán miles de empleos nuevos de manera indirecta y directa en los locales, cines, servicios de gastronomía, seguridad y mantenimiento del centro. Para el municipio de Morón, la reactivación de este predio representa una inyección económica significativa, la revitalización de un área estratégica y una mejora en la oferta de consumo y esparcimiento para sus vecinos.

De Showcenter a Al Oeste: la historia de un predio que busca su resurgir

El predio tiene una historia rica en la memoria colectiva de varias generaciones del conurbano. Inaugurado en la década de 1990 como Showcenter, se consolidó rápidamente no solo como un complejo de cines multiplex, sino como un lugar de encuentro social y un símbolo de modernidad para la región. Tras su cierre, el espacio tuvo un funcionamiento intermitente y parcial como Al Oeste Shopping, pero sin alcanzar el esplendor ni la convocatoria de sus primeros años.

La apuesta de IRSA por invertir una suma millonaria en su reconversión total es una señal de confianza en el poder adquisitivo y el dinamismo de la zona oeste del AMBA. El éxito de este nuevo Premium Outlet podría marcar un punto de inflexión, demostrando que formatos comerciales de primer nivel pueden desarrollarse con éxito fuera de los corredores tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires o de shoppings masivos como Unicenter o Alto Palermo, redistribuyendo la oferta y descentralizando el acceso al consumo.