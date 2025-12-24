Furor con los nuevos mega shoppings que abren en Argentina

Un nuevo shopping llega a un destino turístico clave de Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Recoleta, se levanta OH! Buenos Aires, un shopping que ocupará el terreno donde antes funcionaba Buenos Aires Design, en la intersección de la Avenida Pueyrredón y Azcuénaga. Este proyecto busca revitalizar una zona clave de la capital con un enfoque moderno y sustentable.

OH! Buenos Aires destaca por su compromiso con la eficiencia energética y el respeto ambiental. Cuenta con cuatro patios centrales que permiten la iluminación natural y la ventilación cruzada, lo que reduce considerablemente la necesidad de aire acondicionado y calefacción convencional. Además, dispone de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 500 autos, facilitando la llegada de visitantes.

La propuesta comercial de este shopping incluye una combinación de marcas nacionales reconocidas como La Martina y Kosiuko, junto con firmas internacionales de renombre como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin. En su terraza de 160 metros cuadrados, se ofrecerán más de 30 opciones gastronómicas, que incluyen tanto cadenas internacionales como locales. Entre los nombres confirmados están Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.

Mientras que en la ciudad de Tandil se prepara para recibir un importante centro comercial que promete cambiar su paisaje turístico y comercial. Se trata del Paseo del Banco, un mega shopping que se instalará en el histórico edificio del antiguo Banco Comercial, ubicado en la esquina de Pinto y Rodríguez, un punto estratégico por su alta circulación y actividad.

Este nuevo espacio contará con 51 locales comerciales que albergarán variadas marcas, además de ofrecer cuatro salas de cine pensadas para un público familiar y juvenil. También incluirá servicios adicionales y espacios destinados a actividades comunitarias y sociales, potenciando así su rol como punto de encuentro. Para facilitar el acceso, el centro dispondrá de un amplio estacionamiento en dos subsuelos. Las obras ya están en marcha y se estima que culminarán en aproximadamente 24 meses.

Buenos Aires Design fue, por muchos años, uno de los icónicos shoppings de Recoleta y de toda la Ciudad de Buenos Aires. Diseñado por el prestigioso arquitecto Clorindo Testa e inaugurado en 1993 (en la época boom de los centros comerciales), supo ser un sitio que combinó arte con gastronomía y bohemia a la perfección.

Sin embargo, hace unos años, cerró sus puertas definitivamente, pero un nuevo centro comercial ocupará su lugar en los alrededores de la Plaza Francia. Se trata del Oh! Buenos Aires, un shopping que conserva la fachada del Buenos Aires Design porque es considerada "Patrimonio Cultural de la Ciudad", pero que gracias a las remodelaciones que se hicieron se presenta como "el más moderno de todo CABA".