Camperas para el calor: así es la tendencia japonesa para refrescarse en verano.

La idea de ponerse un abrigo en verano parece totalmente contradictoria, ya que el calor extremo hace que la gente quiera usar la menor cantidad de ropa posible. Sin embargo, durante el último verano en Japón hubo una tendencia que se volvió viral en redes sociales y promete pisar fuerte en otros países: una campera para mantenerse fresco.

Las camperas en cuestión se llaman Kuchofuku y, lejos de tener capas térmicas para aislar el calor, vienen con ventilador incorporado. Estas prendas están redefiniendo la moda y la funcionalidad. Aunque fueron diseñadas como abrigo, hoy son un statement contra el sofocante calor veraniego.

Lo que las hace únicas son dos pequeños ventiladores estratégicamente ubicados en la zona baja de la espalda: impulsan aire hacia el interior de la prenda gracias a una batería recargable, generando una corriente de aire envolvente que refresca durante todo el día. Así, aunque estés bajo el sol o en el transporte público en hora pico, se puede estar fresco y cómodo, incluso en los días más pesados.

Por qué esta tendencia marcó tanto la diferencia en Japón

Esta tecnología de enfriamiento activo ya marcó tendencia entre trabajadores al aire libre, especialmente en la construcción, donde soportar temperaturas extremas se volvió una verdadera prueba. Las Kuchofuku resultan livianas, cómodas y prácticas, transformándose en el accesorio indispensable para el verano japonés (también apoyado por reportes de moda tech)

Camperas para el calor: así es la tendencia japonesa para refrescarse en verano.

Por el momento, esta tecnología solo se comercializa en Japón, pero su llegada a otros mercados parece inminente. Países que enfrentan veranos intensos ya apuntan a este tipo de prendas como futuras aliadas contra el calor extremo.