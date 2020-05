La periodista Romina Manguel sorprendió con una declaración elogiando la figura de Cristina Kirchner al asegurar que "después de Alfonsín ocupó la centralidad del escenario político" y que la vida política del país se rige en torno a "todo es con Cristina o contra Cristina".

"Todo es con Cristina o contra Cristina, después de Alfonsín ocupó la centralidad del escenario político", reveló Manguel. "Yo creo que es la política que después de Alfonsín ocupó la centralidad del escenario político. Nadie más lo ocupó como ella. Nuestros últimos años todo es con Cristina o contra Cristina", declaró Manguel en Basta Chicos Podcast, ante la pregunta '¿cómo definirías a Cristina Kirchner en poquísimas palabras?'.

Para sostener su postura, Romina Manguel continuó con su definición sobre la vicepresidenta: "Y todo se termina definiendo de esa manera. Esto no tiene una connotación negativa o positiva. Pero la centralidad del escenario político lo tiene hace décadas y no hay vueltas".

En otros tramos de la entrevista con el podcast, Manguel se declaró fan de Wanda Nara y reveló que no hay galanes en su vida. "Digo que estoy a dieta y a los 15 minutos estoy con un tarro de dulce de leche, mirando películas de Netflix. Ese es todo el rock and roll que tiene mi vida junto a mis hijos. Creo que no soy el estilo de mujer que les gusta a muchos hombres", confesó.