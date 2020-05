Internas en Animales Sueltos: Romina Manguel destrozó a Luis Novaresio por su entrevista a Susana Giménez

Un incómodo momento vivió Luis Novaresio en Animales Sueltos en la noche de ayer, luego de que todo su equipo criticara enfáticamente la entrevista que tuvo con Susana Giménez en la que la se hicieron con ligereza serias acusaciones contra el gobierno y en especial La Cámpora.

La conductora terminó la gira mediática en Animales Sueltos y lanzó una serie de infundadas definiciones en la que no solo comparó a Argentina con Venezuela, si no que también atacó "al populismo" dijo que tuvo que "firmar más papeles que para irse a la Rusia comunista" y deslizó que la cuarentena era una imposición de "La Cámpora".

Novaresio, lejos de moderar las expresiones de la ex diva de la televisión, le siguió el discurso, en el que trató de ridículas las medidas contra el COVID-19, ya que solo se propaga fuertemente en villas, se vanagloriaba de su posibilidad privilegiada de salir del país en avión privado, afirmó que Alberto Fernández está "pasado y presionado" por un sector del gobierno, entre otras cosas.

Sin hacer ningún desagravio a las declaraciones infundadas, Novaresio enfatizó que lo que hizo Giménez era "absolutamente legal" y que la culpa de la desigualdad de que ella abandonara el país mientras sus compatriotas padecen al COVID era culpa de la política que generó "2800 villas".

Tras las bochornosas declaraciones de Novaresio, Romina Mangel pidió la palabra para expresar su disconformidad con cómo llevó la entrevista: "Te quiero pedir un favor como colega. También para aclarar a la gente que cuando haces los mano a mano, claramente sos vos como conductor y ella como invitada. En este caso, al menos para mí el silencio no es salud y no me gusta hablar de alguien que no está al aire pero realmente ha dicho cosas muy sensibles, muy finitas y que no son ciertas".

"Tenía que aclararlo, sino parece que no nos dejas hablar".

LA CRÍTICA DE SUS COMPAÑEROS

Y agregó: "Ella dijo por ejemplo que salía tranquila al teatro y el contexto era bajo una dictadura. Decía que salía tranquila, yo no la elijo y muchísima otra gente tampoco. Habla de Venezuela y la verdad que si no lo ponés en el marco de una pandemia, no se puede entender. El país que ella admira tanto, que es Estados Unidos está teniendo desabastecimiento, el problema es global".

"Y lo que me parece gravísimo, es decir que La Cámpora presiona de tal modo a Alberto que toma una decisión de una cuarentena con número de muertos que para Susana son pocos. Ella tiene que tener la misma empatía y sensibilidad que le reclama a los políticos para entender que muchos argentinos no están pudiendo comer, ver a sus seres queridos ni despedir a sus muertos, y ella se va a Uruguay a cuidar a sus perros", cerró la periodista.

Nacho Ortelli agregó: "Es totalmente legal, el Gobierno se encargó de decirlo, que está en las antípodas ideológicas de Susana, pero el tema lo tiene que resolver el Gobierno. Que gente que simplemente por tener una capacidad económica diferente pueda salir del país, la verdad que ahí hay un tema".

Último, cerró Maxi Montenegro: "Están pasando cosas demasiado graves por la pandemia y el derrumbe económico y no me parece relevante lo que pueda aportar Susana. Esta es una democracia burbujeante en la que todos dicen lo que quieren y se van a Miami o Uruguay, habla por los principales medios y dice cualquier cosa".