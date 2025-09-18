“Forever Young”: el evento que promete revolucionar la forma de envejecer en Argentina.

Junín se prepara para convertirse en el epicentro de la conversación global sobre salud, innovación y bienestar. Del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo “Forever Young”, el primer encuentro internacional en el país que reunirá a líderes y expertos en medicina de vanguardia, biohacking y longevidad saludable.

Creado por Eduardo “Cóndor” Dimarco, el evento busca democratizar el acceso a la salud y la longevidad, acercando al público general y a profesionales herramientas prácticas, tecnologías emergentes y conocimientos científicos de última generación. La propuesta apunta a repensar el envejecimiento, pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo, predictivo, personalizado y participativo.

Cómo será "Forever Young"

Durante tres jornadas intensivas, el público podrá sumergirse en charlas, masterclasses y experiencias inmersivas sobre temas como descanso, nutrición evolutiva, medicina regenerativa, geroprotectores, arquitectura postural, vitaminas, hábitos saludables y salud mental.

Viernes 3 de octubre: lanzamiento con la MasterClass “Activa tu juventud: el secreto del óxido nítrico” y un exclusivo meet & greet con los doce speakers.

Sábado 4 de octubre: conferencias científicas sobre mitocondrias, ritmos circadianos, salud ósea, neurolongevidad y motivación.

Domingo 5 de octubre: cierre con encuentros reducidos y charlas magistrales sobre metabolismo, biohacking y nutrición para la longevidad.

Entre los disertantes destacados estarán el Dr. Fernando Santana (Longevity Latam), la Dra. Florencia Leinado, el Dr. Mauricio Acevedo Miño, el Dr. Pablo De Caso, la Lic. Sol Attie, el coach Daniel Tangona y el biohacker Marcos Apud, entre otros.

“Forever Young es mucho más que un congreso: es una plataforma para cocrear un futuro más vital y resiliente”, resume Dimarco. Las entradas son limitadas y están disponibles en foreveryoung.com.ar y en @foreveryoungsummit en Instagram. Si alguna vez soñaste con vivir 100 años en plenitud, este puede ser el primer paso.