Patricia Sosa volvió a criticar al jurado de MasterChef: "Nunca me tiraron un centro"

Patricia Sosa nuevamente disparó contra el jurado de MasterChef Celebrity y se quejó de que en la presente temporada les ofrecen mucha ayuda a los famosos. La cantante ya había criticado al popular certamen gastronómico en más de una ocasión.

Falta muy poco para saber quién será el ganador de MasterChef Celebrity 2 y el popular certamen de cocina sigue en boca de todos. Incluidos ex participantes, como Patricia Sosa que salió a destrozar al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. La cantante fue parte de la primera temporada y se quejó de las diferencias de la edición actual con la pasada, principalmente en la ayuda que reciben los famosos por parte de los chefs: "A mí nunca me tiraron un centro".

Con una buena cantidad de polémicas en el último tiempo, ahora se sumó una ex participante a las críticas al ciclo conducido por Santiago del Moro. En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Patricia Sosa hizo un fuertísimo descargo contra los jueces de MasterChef Celebrity: "Yo tengo mucho que reprocharle al jurado. En esta segunda temporada les ayudan mucho". "Fijate que van isla por isla y le dicen lo que harían. ‘Hacé esto, batí’. A nosotros nos mandaban a sabes dónde, ‘ah, bueno arreglate’", sumó la cantante, visiblemente molesta.

"A mi nunca me tiraron un centro, fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo", aseguró Sosa sin guardarse nada. De todos modos, la cantante reconoció que "les sirve ayudarlos un poco", ya que ninguno de los participantes es un cocinero profesional. Por otra parte, también destacó quién fue su famoso preferido de la temporada actual: "Para mí la revelación fue Juanse. Me encantó verlo como personaje".

"A nosotros no nos ayudaban, ni siquiera menos. No me acuerdo de a alguien que le hayan dicho, por ejemplo, el cerdo iría mejor con manzana y no con ciruela, acá te la cantan todas, injusticia, injusticia", continuó la artista en su furioso descargo contra la popular competencia gastronómica. Vale recordar que la cantante quedó descalificada en la tercera gala de eliminación de la primera edición de MasterChef Celebrity en el comienzo de la temporada 2020.

La cantante ya había criticado a la producción del ciclo cuando los participantes de la segunda temporada debieron cocinar caracoles vivos. “¿Caracoles vivos? ¿Y ver cómo se retuercen en agua hirviendo? Es mucho. No da MasterChef Argentina no da….", había disparado en aquel momento la reconocida artista argentina. Patricia Sosa también tuvo una breve aparición en la segunda temporada, cuando algunos participantes de la primera edición desafiaron a cocineros de la actual. En esa ocasión, la cantante también fue crítica del jurado, que eligió al plato de Sol Pérez por sobre el de ella.