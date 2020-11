Rocío Marengo es la última eliminada de MasterChef Celebrity. La modelo no logró superar los diferentes desafíos con la papa y los miembros del jurado decidieron sacarla del programa de Telefe. Al parecer, la participante quedó con mucha bronca con los compañeros que quedaron dentro del certamen. En su visita a Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña, prendió el ventilador y disparó contra Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Leticia Siciliani, Claudio El Turco García, Analía Franchín y Claudia Villafañe. No se salvó absolutamente nadie de las críticas...

Con una participación un tanto floja, Marengo se marchó con bastante tristeza de MasterChef. De todas maneras, el conductor Santiago del Moro le agradeció por haber formado parte de los desafíos de cocina: "Ro, primero agradecerte por tu frescura, tu simpatía, por tus chistes, por tu humor. Hoy fallaste, pero así es el certamen y ya lo sabías". Luego, el chef Damián Betular sostuvo: "Ninguno de tus compañeros pasó por tantos estados de ánimo como vos, pero siempre aportando alegría y desdramatizando".

Pese a las agradables palabras que le dieron, Rocío se mostró furiosa esta mañana y destruyó a los famosos que quedaron dentro del circuito de cocina que tanto viene atrapando a los televidentes en Argentina, donde está consolidado como el programa más visto del país: cada domingo supera la barrera de los 20 puntos de rating.

Rocío Marengo criticó a varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity: qué dijo sobre cada uno

En el programa de Flor Peña, Rocío Marengo debía calificar a los participantes que quedaron dentro del certamen de Telefe. La primera en ser evaluada fue Claudia Villafañe: Aprobada. "Me sorprendió gratamente porque se conoce poco a la verdadera Claudia. Se decía mucho de ella, pero no hablaba. Me encantó conocer a una mujer tan simple, sencilla, muy buena compañera".

Luego, Marengo disparó contra Vicky Xipolitakis, quien fue reemplazada por Christian Sancho debido a que contrajo coronavirus: "Desaprobada. Es fácil jugar y ser simpática cuando presentás cualquier cosa y te dicen ‘qué bien’. No sé si cocina bien o mal, porque yo no pruebo sus platos, pero puedo agarrar el almohadón, te puedo decir ‘qué lindo’. Ahora, puedo mirar bien de cerca la costura y decirte que hay un pelito. Es más fácil cuando todos te festejan y está todo bien. Conmigo fueron muy estrictos y es muy difícil no llorar cuando te afecta, cuando das todo. La única vez que (a ella) le corrigieron algo, lloró".

En cuanto al Turco García, lo trató con cariño y valoró el humor que tiene el ex futbolista de la Selección Argentina: "Aprobado. “Es muy divertido. Lo conocí en el programa, es lo más, es un divino".

Sobre Analía Franchín también fue muy suave con sus declaraciones debido a la gran relación que tiene: "Aprobada. Es mi amiga. Está dejando todo. Le pasa lo que me pasaba a mí: cuando son tan estrictos, uno se cansa de hacer y nunca llegar. Te agarran un día desmoronada, ‘tanto hice, hice’ y un día me agarraron confiada y a casa".

Acerca de Fede Bal, uno de los más escandalosos y que suele dar que hablar durante cada edición de MasterChef Celebrity, Rocío Marengo fue muy tajante: "Desaprobado. Se cree que es el Gato Dumas. ¡Bájenlo, por favor! Por respeto a Telefe".

Finalmente, Marengo liquidó a Leticia Siciliani: "Desaprobada. 'Ay, no tengo ganas'. ¿Cuántas veces le vas a bancar a un compañero que diga ‘no tengo ganas’? ¡Andate a tu casa! Está todo el tiempo ‘no tengo ganas, me da lo mismo’. Hay gente ahí (a la) que nos gusta mucho la cocina. Entonces, cuando ves que no tiene ganas, que se vaya a su casa".