La mediática no pudo contener las lágrimas.

La mediática Rocío Marengo sufrió un duro momento al aire de MasterChef Celebrity. Luego de presentar su plato de la jornada del lunes (sopa crema con pata de pollo y pechuga arrollada con crema de limón y puré de hinojo), ella se mostró ilusionada con poder impresionar al jurado. Sin embargo, esto no fue así: Donato de Santis escupió la comida delante de ella y no pudo contener las lágrimas.

"Estoy súper orgullosa de mi plato, estoy yendo al frente pero me creo mil. Estoy presentando dos platos. Perdón, tráiganme la Copa", había manifestado Marengo minutos antes de ir al frente. Ya delante de los jurados, Rocío sólo atinó a decir: "Qué elegante, eh". Germán Martitegui fue el primero en evaluar la comida, exhibiendo un claro malestar por lo que estaba probando.

Marengo no pudo ocultar su tristeza ante la reprobación del jurado

Si bien estuvo orgullosa de su sopa crema, Marengo reconoció: "Prefiero un bife, si me das a elegir prefiero otra cosa. Pero esto está rico". Luego, Damian Betular mostró un gesto de disgusto y tomó un vaso de agua para intentar borrar el gusto que le dejó la producción de la participante. Y allí llegó el peor momento: Donato de Santis fue tajante.

"¿Está feo? ¿Tan feo?", preguntó Marengo, visiblemente afectada. Acto seguido, Germán Martitegui le explicó los motivos por los cuales desaprobaron su plato de manera terminante: "Es la tercera semana de esta competencia, no van más los versos, las cosas que no salen bien. Hay miles de personas que quieren estar en tu lugar".

La explicación de Donato de Santis y el por qué escupió el plato de Rocío Marengo

"No se puede comer, yo probé solamente la patita. No me dio ganas de seguir. Tenés un sentido de cocina, te perdés en tratar de impresionar", explicó Donato de Santis, argumentando los motivos por los que decidió escupir el plato realizado por Rocío Marengo. En tanto, la mediática se mostró realmente decepcionada ya que contaba con mucha ilusión al momento de presentar su producción culinaria.

En los últimos días, el Mono de Kapanga fue eliminado de la competición de MasterChef Celebrity pese a ser uno de los participantes más queridos por los televidentes. A las claras ha quedado que los jurados son realmente exigentes y no se ven condicionados por las figuras que están dentro del certamen o por los platos que realizan jornada tras jornada.