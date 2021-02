Impactante momento en vivo.

El músico Cae se quebró en llanto al aire de MasterChef Celebrity. Y lo hizo tras no convencer al jurado con su plato de la jornada del martes, que lo depositó en la gala de última oportunidad del próximo jueves. Siendo consciente de que podría ser uno de los acreedores del delantal gris (situación que ocurrió minutos después), el artista de igual modo logró emocionar a los presentes con su dura historia de vida: "Me estafaron".

Al ser consultado sobre Santiago Del Moro sobre sus expectativas en la primera ronda de cocina y la devolución del jurado sobre su malogrado plato, Cae lanzó: "Yo vine acá a aprender, y a mí estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España y salía a laburar mi mujer y yo tenía que quedarme en casa con los dos bebés".

En ese momento, el conductor le preguntó sobre el duro momento vivido en Europa, cuando sufrió una estafa que lo dejó en una situación económica apremiante: "Me estafaron y la estábamos pasando súper duro allá y yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual de 20 formas diferentes de comer y recalentar arroz, cómo estirar la comida y cómo ir al supermercado con los nenes”.

"En la cuarentena, viéndolos a ustedes, yo me reencontré con la cocina. Estoy en una etapa en la que me gusta contarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy y por qué estoy ahí porque me rompí el lomo laburando", agregó el cantante de éxitos como Te recuerdo o Desierto sin amor. Acto seguido, Cae volvió a su puesto de cocina y no pudo contener las lágrimas. Este jueves, el intérprete se colocará el delantal gris para evitar ir a la gala de eliminación del próximo domingo.

Nacho Sureda opinó sobre quién será el primer eliminado

Nacho Sureda fue el primer eliminado de la primera temporada de MasterChef Celebrity tras una serie de errores que el jurado no le dejó pasar. Ahora, desde afuera, aprovechó la ocasión para opinar sobre los nuevos participantes del reality luego del estreno, el pasado lunes por la noche, en la pantalla de Telefe. "Nosotros éramos un grupo muy colorido y garpó mucho, a este todavía no le saco la ficha", opinó sobre la nueva edición.

En diálogo con Hay que Ver, más allá de analizar a los nuevos famosos que se encuentran en la competencia, puso en duda la capacidad de estos para atraer la atención del público. Además es importante destacar que la primera temporada todavía es muy reciente y las comparaciones se hicieron presentes en las diferentes redes sociales. "Alex Caniggia no sabe mucho de cocina pero es un personaje que garpa y eso cuenta", opinó sobre el posible primer eliminado del certamen.