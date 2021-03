En MasterChef Celebrity 2 se viven momentos cada vez más tensos. Debido a la gran intensidad que vienen mostrando varios de los participantes, Santiago del Moro ha pegado el grito en el cielo, demostrando que está cansado de algunos de ellos. En la gala de eliminación del último domingo, el conductor se mostró furioso con un famoso y le lanzó una fuerte crítica.

Mientras Andrea Rincón, Dani La Chepi, Juanse, Cande Vetrano, María O'Donnell, Fernando Carlos y CAE elaboraban sus respectivos platos para poder recibir el visto bueno de los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, el reconocido presentador de MasterChef advirtió que había muchos gritos en la terraza. En dicho sector, se ubicaban aquellos participantes que lograron avanzar de instancia.

Tras escuchar una serie de recomendaciones por parte de Georgina Barbarossa, Del Moro se dirigió a las escaleras, subió y la interrumpió de manera tajante: "Veo que acá arriba están los mejores de la semana dando indicaciones. ¿Qué decís, Georgi?".

Barbarossa se defendió y le respondió rápidamente: "Les estoy diciendo que agreguen (NdeR: en la preparación) en forma de hilito". Luego, Claudia La Gunda Fontán se sumó a los cuestionamientos y disparó contra la actriz: "Es una radio". Y Santiago del Moro acotó: "Es una radio. Está insoportable Georgina, ¿no?".

La situación se puso muy tensa. El silencio invadió a los famosos que se encontraban en la terraza. Y para colmo, el humorista Daniel Aráoz le echó más leña al fuego, señalando a las responsables de los gritos: "Son las dos: Georgina y la señora Flavia". En esta oportunidad, Barbarossa optó por ignorar los comentarios y expresó: "No les doy bola".

El drama personal de Georgina Barbarossa que reveló en MasterChef Celebrity 2:

La semana pasada, en MasterChef Celebrity 2, Georgina Barbarossa presentó un plato de comida que no le gustó a Germán Martitegui y que tampoco convenció a Damián Betular o Donato De Santis. Tras la desaprobación del primero de ellos, la famosa actriz y conductora se mostró emocionada y con lágrimas en los ojos, detalle que Santiago del Moro logró identificar.

Mientras observaba hacia abajo y se le caían algunas lágrimas, Barbarossa se sinceró ante los chefs, se refirió a su desempeño en la cocina y recordó a su difunta madre: "Me hubiese gustado que me saliese bien porque a mi mamá me salía bárbaro. Entonces, va a decir: ‘Nena, la hiciste pésimo'" .