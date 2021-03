MasterChef Celebrity 2 ha logrado mejorar sus números en el rating con respecto al inicio del reality. La propuesta de Telefe, que se ha consolidado como el programa más visto de la televisión argentina, cuenta con varios participantes que sin dudas dan que hablar entre los televidentes. Uno de ellos es Alexander Caniggia, que en las últimas horas realizó un testimonio sumamente polémico, apuntando contra sus compañeros.

El verborrágico influencer e hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis lanzó una fuerte amenaza en su cuenta de Instagram. ¿A quién va dirigida? A Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Fernando Carlos, Andrea Rincón, María O'Donell, Flavia Palmiero, Hernán El Loco Montenegro, Daniel Aráoz, Daniela La Chepi, Cande Vetrano, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Juanse.

Con una foto de su participación en la cocina de MasterChef 2, Alex Caniggia escribió: "Soy para Dios la mejor creación. Lindo y ganador, una buena combinación. No compitan conmigo, yo no tengo oposición, y no traten de imitarme, soy de limitada edición".

Quién es el participantes que quedó eliminado en la segunda gala de MasterChef Celebrity 2:

En la gala de eliminación del último domingo en MasterChef Celebrity 2 hubo siete participantes que debieron afrontar desafíos de cocina, bajo la lupa de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, para evitar la salida del programa: Andrea Rincón, Dani La Chepi, Juanse, Cande Vetrano, María O'Donnell, Fernando Carlos y CAE. Este último terminó quedando fuera del reality de Telefe.

El insólito apodo que Alex Caniggia le puso a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2:

En uno de los últimos programas de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia se dirigió a Martitegui y le manifestó: "Hola, Germán, ¿Cómo andás? Yo acá ando", expresó el hermano de Charlotte. El chef lo observó atentamente y luego opinó sobre lo que estaba haciendo en la cocina: "Con esa cucharita no vas a llegar a nada. Vas a tener que meter la mano adentro". El influencer siguió atentamente su recomendación y le manifestó: "Perfecto. Le meto mano. Reaccioné, me concentré y lo hice".

Luego de una serie de órdenes que le dio Martitegui, Alex Caniggia le agradeció y expresó: "Gracias, Germán. Me va a salir un platazo". Y finalmente, reveló el apodo que le puso al chef más exigente de MasterChef Celebrity 2: "Si me lo dice 'Hitman', no puede fallar".