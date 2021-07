Marcela Tinayre dio detalles del regreso de Mirtha Legrand: "Para fin de año"

En conversación con Ángel de Brito, la conductora dio algunos datos fundamentales del regreso de la diva de los almuerzos: "Les aseguro que a fin de año vuelve".

Marcela Tinayre aseguró que pronto regresará Mirtha Legrand a la pantalla con sus habituales almuerzos, "Mi deseo es que con cuidados y protocolos, vuelva. Apoyo eso para mi mamá porque el trabajo le hace bien. Le ayuda a su cabeza", aseguró, en una entrevista con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana.

La conductora comentó que todas las semanas toman el té en su casa y que el deseo de regreso, de su parte, permanece intacto: "Siempre se lo digo, todas las semanas: "mamá, tenés que volver, un día vos y un día te cubre Juana". O incluso que lo haga con Juana, que está teniendo mucho éxito y le va a venir muy bien al formato que las dos generaciones hagan el programa juntas", sostuvo. "Mamá está lista para volver, lo veo y lo creo. Está cuidada y su cabeza funciona muy bien. El deseo está", afirmó.

Muchos creyeron que el regreso de Legrand a su programa, por su edad y por el contexto sanitario, era una batalla perdida. Pero Tinayre no se dio por vencida y lanzó una noticia bomba: "Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Todos lo queremos, Juana también quiere, y además lo necesita. Ella siempre puso el hombro, yo he hecho ese programa y el formato es muy difícil. Le encantó hacer este tipo de conducción y tuvo que cambiar mucho su vida en función del programa. Está feliz de tener mucho trabajo".

También comentó un miedo que tenía y que no quería que suceda: "No quiero que se termine el ciclo Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella, que ponga el punto final cuando lo crea necesario. Es mi anhelo porque a ella le va a dar una enorme felicidad. Con los cuidados pero necesita volver"

Mirtha ya tiene las dos dosis de la Sputnik V (y recibió una felicitación desde la cuenta de Twitter de la propia vacuna) y con todos los cuidados, el gran retorno para fin de año por la pantalla de El Trece ya es casi un hecho.

La polémica con Gonzalo Valenzuela

Hace unos días, se filtró la noticia de que el transandino Gonzalo Valenzuela, marido y padre de los hijos de Juana Viale, había regresado al país argentino. Pero que no había elegido alojarse en un hotel ni en un departamento, sino en la casa de Viale, lo que supuestamente había despertado el enojo de Agustín Goldehorn, la actual pareja de la actriz de Malparida. "Juana siguió mi ejemplo, yo soy muy amiga de su padre. Ignacio vale es una persona de enorme confianza en mi vida y sé que siempre va a estar a mi lado. Ellos han mamado eso desde muy chicos, y eso les hizo muy bien. Juana aplica la misma lógica. Yo no estoy enterada que su novio se haya enojado. Terminemos con esa cosa argentina de "me separé de vos y te convertís en mi enemigo". Si un fin de semana están todos juntos me parece fantástico, el mundo cambió mucho"