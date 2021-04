Marcela Tinayre reveló que tuvo COVID-19 en enero y pensó que era un ACV.

En un móvil con Los ángeles de la mañana (El Trece), Marcela Tinayre reveló que se contagió coronavirus mientras estaba de vacaciones en Miami y contó cuáles fueron los síntomas que la alertaron a testearse. "Tuve COVID-19 en enero, en Estados Unidos. No la pasé nada bien durante cuatro días. Por supuesto no me tuve que internar ni nada de eso. No tuve ningún síntoma de los clásicos ni nada de eso", empezó la conductora de Las rubias (Net TV).

"Yo creí que había tenido un ACV. Fue tan de golpe, tan drástico, que no me podía mover. Mi cuerpo pesaba quince toneladas y estaba tirada en un sillón. Los médicos que venían a verme a mi casa, al quinto día, y quiero decirlo porque nadie lo dice, es muy importante la ayuda psicológica de uno. Uno se muere de miedo. Uno tiene mucho miedo”, agregó.

Además explicó que durante su estadía en el país que preside Joe Biden, aprovechó para vacunarse, gracias a las recomendaciones de Yanina Latorre, quien fue duramente criticada porque su mamá recibió las dos dosis del laboratorio Pfizer allí. “Me vacuné en el mes de enero. Para ser más honesta de lo que soy, la llamé a Yanina Latorre y no te lo contó ni nada. Le pregunté y ella fue muy generosa, me mandaba centros. Era muy difícil. Ya tenía la primera dosis. Yo me di la primera dosis incubando el covid. Estos días que la pasé muy mal fueron posteriores a esa primera dosis”, contó la hija de Mirtha Legrand, que al quinto día de transitar la enfermedad recibió el alta médica, porque "ya no contagiaba".

Rápidamente, Latorre, desde el piso de LAM, comparó el caso de Tinayre con el de Mauro Viale, quien falleció a tres días de haberse vacunado. Y la conductora se explayó: "Gracias a la primera dosis lo mío no se extendió y no fue grave. Me sentí muy mal. Soy una persona de buena salud pero me sentí muy mal. No podía caminar. Me levantaba y me mareaba. Lo transcurrí en mi casa. Me saturaba todo el tiempo. El único que lo sabía era mi hijo Nacho, que me dijo que si me internaban se venía para acá. No lo sabía ni mi madre”. También señaló que la enfermedad la afectó mucho a nivel psicológico, ya que viene de vivir un año difícil, en el que tuvo grandes pérdidas, como la de Goldy Legrand, su tía, Marcos Gastaldi, su exmarido, y su íntima amiga Sofía Neiman.