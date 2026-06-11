Es de bajo mantenimiento: cómo es el pelo en tendencia para este 2026 que es muy fácil de mantener.

El Recession Hair (Pelo de Recesión) está en tendencia este 2026 y es ideal para las personas que no pueden o no quieren ir a la peluquería tan seguido. En plena crisis económica, es muy común que se pongan de moda tendencias alineadas con gastar menos en todo lo que tiene que ver con belleza y moda.

Se trata de una forma práctica e inteligente de ahorrar dinero en la peluquería, al mismo tiempo que cuidás tu pelo. Este concepto no tiene nada que ver con una línea de cabello en retroceso, explican expertos de Real Simple, sino que se refiere a reducir los gastos asociados al corte, coloración y peinado del cabello.

Esto implica elegir colores y estilos que crezcan de manera más natural, requieran menos retoques y resulten más económicos de mantener. También supone aprovechar al máximo los productos capilares que comprás y aprender algunas técnicas de peinado por tu cuenta, como hacerte un buen brushing en casa, para evitar gastar dinero constantemente en la peluquería.

En síntesis, consiste en planificar tu rutina capilar para lograr máxima duración, mínimo mantenimiento y un gasto más inteligente. Reducir a la mitad las visitas al salón puede representar un ahorro importante. Si te abruma aplicar todos estos consejos de golpe, podés intentar hacerlos poco a poco.

Recession Hair: cómo seguir esta tendencia para ahorrar más en 2026

1. Apostá por colores que requieran menos retoques

Uno de los secretos del Recession Hair es elegir tonos que se integren mejor con tu color natural. Cuanto menor sea la diferencia entre ambos, menos se notará el crecimiento de la raíz y más tiempo podrás pasar sin volver a la peluquería. Por eso ganan protagonismo opciones como el bronde (una mezcla entre rubio y castaño) o los reflejos sutiles alrededor del rostro, que aportan luminosidad sin exigir mantenimiento constante.

2. Extendé la duración del color desde casa

No hace falta esperar a la próxima cita con tu colorista para mantener el cabello impecable. Los matizadores y glosses de uso doméstico ayudan a refrescar el color, neutralizar tonos no deseados y devolverle brillo al pelo entre retoques. Incorporar este tipo de productos a la rutina puede hacer que el color luzca recién hecho durante mucho más tiempo.

3. Elegí productos que protejan la coloración

Si invertiste en teñirte el cabello, también vale la pena cuidar el resultado. Los shampoos formulados para cabello teñido, especialmente aquellos sin sulfatos, ayudan a evitar que el color se desgaste rápidamente con los lavados. Además de preservar el tono, contribuyen a mantener el brillo y el aspecto saludable del cabello.

4. Optá por cortes que envejezcan bien

No todos los cortes requieren visitas frecuentes al salón. Las capas largas, los cortes rectos o los estilos con movimiento natural suelen conservar una buena forma incluso varias semanas después del corte. Elegir un look fácil de mantener permite espaciar los retoques sin que el cabello pierda estilo o prolijidad.

5. Priorizá la salud del cabello

Un pelo fuerte e hidratado siempre se verá mejor, independientemente del corte o el color que lleve. Además, cuando está sano, conserva mejor la coloración y responde de forma más efectiva a los productos de peinado. Por eso conviene incorporar tratamientos nutritivos, mascarillas y productos reparadores que ayuden a fortalecer la fibra capilar.

6. Buscá alternativas para disimular las canas

Cubrir las canas cada pocas semanas puede convertirse en uno de los gastos más altos dentro de la rutina capilar. Una opción cada vez más popular es trabajar con diferentes tonos de luces y reflejos que permitan integrarlas de manera natural. También existen sprays, polvos y retoques temporales para raíces que ayudan a disimular el crecimiento entre una visita y otra a la peluquería.

7. Aprendé a hacerte el brushing vos misma

Para quienes disfrutan del efecto de un brushing profesional, dominar la técnica en casa puede representar un ahorro significativo a largo plazo. Con las herramientas adecuadas y algunos tutoriales online, es posible lograr un resultado muy similar al de la peluquería sin necesidad de invertir tiempo y dinero cada semana.