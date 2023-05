Qué edad tiene Majo Martino: cuántos años tiene la periodista

Majo Martino saltó a la fama en 2017 debido a su participación en el Bailando. Su biografía, qué edad tiene y con quién está en pareja actualmente.

Majo Martino es una periodista, productora y notera de renombre. Su carrera despegó en 2017 cuando hizo su debut en el programa Bailando por un sueño, conducido por Marcelo Tinelli, y su nombre comenzó a ser reconocido en toda Argentina. Gracias a su actitud y seguridad en sí misma, también se ganó un lugar destacado durante el 2022 al participar en El Hotel de los Famosos, lo que impulsó aún más su carrera.

Majo Martino: biografía y edad

Majo Martino es oriunda de Flores y hoy tiene 38 años. Tuvo su primera aparición televisiva a los 7 años, momento en el que soñaba con trabajar en el mundo de los medios. En aquel entonces, Martino reveló que era extremadamente tímida y que sus compañeras del Instituto Argentino Excelsior la excluían y la dejaban de lado. A pesar de esos momentos dolorosos, Majo nunca se atrasó en ninguna materia escolar.

A partir de los 9 años, Majo se formó en comedia musical en la Asociación Argentina de Actores. A los 17, su sueño era convertirse en actriz, y tuvo la oportunidad de trabajar en el teatro profesionalmente. Sin embargo, un año después decidió estudiar producción televisiva en TEA, y su primer empleo fue en La 100, una productora.

Todo cambió en 2004 cuando le ofrecieron trabajar en Ideas del Sur. En aquel momento, Martino recordó: "Comencé en preproducción y luego participé en todas las áreas. Reclutaba personas para el público, organizaba la comida para los invitados, decoraba los camarines, viajaba por el interior del país... Recuerdo que incluso una vez conseguí un cocodrilo".

La periodista hizo su debut en la pista de baile más famosa del país en el ritmo de salsa de a tres, junto a Christian Sancho, en 2017. En esa misma pista, confesó que no siempre fue tan extrovertida: "En esos años, sufrí un poco de bullying debido a mi personalidad. Ellas eran las populares del colegio, y luego estaba yo... No la pasé bien en aquel tiempo".

Majo Martino: ¿quién es su pareja?

Tras la fama que le dió su aparición en el programa de Tinelli, comenzó a trabajar en varios programas, en su mayoría siempre ligados a Canal Trece. Su última gran aparición fue en El hotel de los famosos, donde encontró el amor al ponerse en pareja con Locho Loschiano, con quien sigue manteniendo una relación.

Una crítica que enfrentó durante su estadía en el reality, fue referido a su bisexualidad. “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”, le dijo en una entrevista a Andy Kustnezoff en Podemos Hablar. "¿Sos bisexual?”, le repreguntaron, entonces la panelista expresó: “Me ha gustado una mujer, sí, fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”. “Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí. Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”, volvió a aseverar.