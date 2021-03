¿Qué pensarán Santos y Lampone? Estalló la interna política entre Diego Peretti y Martín Seefeld.

Parece que llegó un caso imposible de resolver para Los Simuladores: la operación grieta que estalló luego de que los actores de la tira, Diego Peretti y Martín Seefeld, tuviesen un entredicho por declaraciones recientes del primero, que actualmente protagoniza la aclamada película La Noche Mágica. "Sería casi antidemocrático”, lanzó Seefeld sobre la "propuesta" que le sugirió Peretti a Alberto Fernández.

"Está todo muy contaminado por las causas judiciales de Cristina (Fernández de Kirchner) o (Mauricio) Macri y me parece que si estos dos dirigentes se corrieran del escenario político, se podría gobernar más fluidamente, con lo cual se deberían plantear cinco políticas de estado imprescindibles y empezar a crecer sin tanta cháchara política inservible”, opinó Diego Peretti en diálogo con Catalina Dlugi (Agarrate Catalina, La Once Diez), dando inicio al picante cruce con su compañero de elenco en el éxito creado por Damián Szifrón,

En una entrevista con Juan Etchegoyen (Mitre Live), Seefeld cuestionó el planteo de Peretti: “Me parece que él tiene su idea. No creo que esa sea la solución. Si Mauricio Macri y Cristina Kirchner siguen en la política tiene que ver con la gente que sostiene que ellos sigan en la política. Yo siempre creí y sigo creyendo en la Justicia. La Justicia será la encargada de decir en las causas que cada uno tenga quién es culpable y de qué. Si no entro a hablar de algo que realmente desconozco y no tengo idea“.

Y agregó: “La idea de Diego es respetable y si él considera que es una solución está muy bien que lo diga y que lo planteé. Con Diego hablo de todo. Me parece un tipo muy inteligente y tengo charlas muy interesantes de política y de todo. Yo lo que creo es que cuando estás en democracia los políticos que están o no tiene que ver con la gente. Porque la gente es la que lo elige para que estén. O no, o te corren o te dejan o te sacan. Y después para juzgar cuestiones que tienen que ver con denuncias y cosas judiciales está la Justicia que tiene que actuar“.

“No es que no comparto la propuesta de Diego. Él cree que Mauricio y Cristina tienen que salir de la política hasta solucionar sus causas judiciales y yo creo que con la condición que tiene cada uno tienen que seguir en la política con sus causas judiciales. Será la Justicia la que en algún momento tomará una decisión. Yo que sé en qué momento, pero no somos nosotros los encargados. Sería casi antidemocrático para mí decir que no tienen que estar en la política, si estamos en democracia y la gente los eligió“, sentenció, picante, Seefeld que en más de una ocasión apoyó las políticas de Mauricio Macri.