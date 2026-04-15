Un letrero de Live Nation se encuentra junto a un edificio de oficinas en Hollywood Blvd, en Los Ángeles.

Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, monopolizaron ilegalmente los mercados de ‌eventos en directo ‌de Estados Unidos, dictaminó el miércoles un jurado de Nueva York, tras un proceso sobre las tácticas de la empresa en sus relaciones con recintos y artistas.

Las acciones de la empresa cerraron con una caída del 6,3% ​tras el ⁠veredicto. Los papeles de sus competidores Vivid ‌Seats y StubHub subieron un 9,3% ⁠y un 3,5%, respectivamente.

El ⁠fiscal general de Texas, Ken Paxton, que llevó el caso junto con Nueva York y decenas ⁠de otros estados, dijo que seguiría ​buscando una indemnización y la desintegración ‌de los monopolios de ‌Live Nation en los mercados de venta ⁠de entradas y otros de entretenimiento en directo.

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No quedó claro de inmediato si los estados intentarían forzar la venta de Ticketmaster.

Un ​portavoz ‌de Live Nation no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un juez determinará las sanciones o medidas correctivas tras los futuros procedimientos judiciales.

Live Nation ha ⁠sido objeto de críticas por parte de clientes y legisladores por las altas comisiones por la venta de entradas y sus prácticas de reventa.

La empresa ya aceptó algunas medidas en un acuerdo alcanzado el mes pasado con el Departamento ‌de Justicia de Estados Unidos que no impresionó a algunas empresas y grupos del sector del entretenimiento.

Nueva York y otros 32 estados, junto con Washington D. C., continuaron con sus reclamaciones tras ‌el acuerdo.

"Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de los monopolios perjudiciales", dijo ‌la fiscal ⁠general de Nueva York, Letitia James, en una publicación en la red ​social X.

Con información de Reuters