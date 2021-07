Lali Espósito cantó su "canción favorita", le pifió a la letra y fue destrozada en redes

Lali Espósito deleitó al jurado con un tema de Gustavo Cerati, pero la destrozaron en las redes sociales.

Lali Espósito es una de las grandes revelaciones de La Voz Argentina (Telefé) como parte del jurado que también integran Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky. Además de aportar humor y carisma, la autora de "Soy" también suele regalar momentos musicales, como los del último domingo, en que realizó una interpretación de un clásico del rock nacional.

"Tratame suavemente", uno de los temas más populares de la mítica banda Soda Stereo, fue el elegido por Federico Ratto, de 27 años, uno de los participantes que enfrentó la audición a ciegas, en la última emisión del programa conducido por Marley.

Pese a la dulce interpretación de Ratto, Lali le marcó que tuvo algunas fallas, aunque la elección del tema la conmovió para darse vuelta, ya que es una de sus "canciones favoritas del mundo". Es por ello que Ratto recibió la campera de jean que la artista entrega a todos los integrantes de su equipo.

Después del paso del participante, la protagonista de Sky Rojo (Netflix) deleitó a los coaches al cantar un fragmento del tema de Gustavo Cerati, que se llevó los aplausos de todos en el estudio.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales cuestionaron la interpretación de la artista y la acusaron de "destrozar la canción" y que "no se sabía la letra". Sus fanáticos, por otro lado, salieron a defenderla y la llenaron de halagos sobre su talento. Además, reiteraron su pedido para que cante en las emisiones de todos los domingos.

El divertido cruce de Ricardo Montaner con Lali Espósito

La sanjuanina Magalí Aciar, de sólo 23 años, subió al escenario durante el episodio que se emitió anoche por Telefé y conquistó a tres de los cuatros jurados con el tema "Hasta la raíz", de Natalia Lafourcade.

Cuando empezó la pelea por quedarse con la participante, La Sole comenzó a convencerla, luego fueron Mau y Ricky y, por último, Montaner, quien se acercó a la joven para hablarle más de cerca. Fue allí que Lali saltó a decirle que no le parecía correcto: "¿Vale acercarse al participante para ganárselo? En el manual que me dieron no estaba esa parte?", se preguntó.

"Quiero saber una cosa: no te diste la vuelta, ¡no te metas!", le respondió, tajante, Montaner, a lo que Lali contestó: "Tenes razón, qué te voy a decir, cuando tenés razón, tenés razón... ¡pero no vale!".

Minutos después, Magalí afirmó: "Sole, canté tus canciones desde que tenía tres años, pero siempre supe que me iba a ir con vos". Y se dirigió a Montaner emocionada.