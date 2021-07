La emoción de Mau Montaner en La Voz Argentina: "Fue mi momento preferido en toda la competencia"

El hijo de Ricardo Montaner se sintió identificado con la presentación de dos hermanos cordobeses y dio una exposición sobre la importancia de la unión de los concursantes.

Terminó una nueva semana en La Voz Argentina, el reality show más famoso del mundo, y los coaches de debaten para ver quién hacer crecer más su equipo. Mientras tanto, los participantes siguen presentándose en las audiciones a ciegas y cautivando a las estrellas no sólo con su voz, sino también con lo que muestran sobre el escenario una vez que los coaches deciden elegirlos.

En el programa que conduce Marley en Telefe se vivió un momento muy especial cuando los cantantes Denis y Axel Ortiz, dos hermanos oriundos de Villa Yacanto, Córdoba, decidieron plantarse en el escenario con una presentación que emocionó a todos. Tras entonar la canción "Cuando te enamores", los hermanos lograron que los cinco coaches apretaran el botón colorado para convocarlos a sus Teams.

Mau Montaner se mostró sumamente emocionado por la unión y el cariño que vio en los cordobeses que se abrazaron apenas terminaron de cantar. “Se nota que son hermanos por el cariño que se tienen. Posiblemente cuando se abrazaron, fue mi momento preferido en toda toda toda la competencia, porque me vi reflejado en ustedes con mi hermano. Ese abrazo que ustedes se dieron es todo", inició el coach.

“En la vida, la música es solamente el vehículo. Su propósito no tiene nada que ver con la música, que es el vehículo para que lleguen al corazón de la gente. Y ustedes tienen una responsabilidad como hermanos de mostrarle a todo el mundo ese ejemplo”, les aconsejó el hijo de Ricardo Montaner a los cantantes.

“Hay que mostrarle al mundo un estándar nuevo de lo que es una hermandad, de la importancia de la familia, de ese amor que se tienen como hermanos y que es más grande que la música y que todo. Quiero felicitarlos porque nos están dando una demostración extraordinaria de lo que debe ser”, propuso sumamente conmovido.

"Lo más lindo que tienen ustedes, además de voces poderosas, es esa relación de hermanos. No dejen que nada se interponga en eso. Créanme que van a venir todas las razones para que ustedes no estén juntos, pero ustedes tienen que estar más firmes que nunca en su relación", destacó. Por su parte, Lali Espósito quien también se dio vuelta para invitarlos a su equipo, acotó: "Es hermoso verlos. No se soltaron nunca y este momento que nos regalaron va a reconectar a muchos que están medio ciegos y peleados con sus amores cuando no deberíamos estar pasando por eso".