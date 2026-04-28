La reacción de Lily Allen al enterarse que su canción era la cortina de Jorge Lanata

Lily Allen se enteró que su canción era la cortina de Jorge Lanata.

Durante una entrevista televisiva en el programa británico de Lily Allen, Michael Bublé le comentó a la cantante que su tema Fuck You fue durante años la cortina de apertura de Periodismo Para Todos, el histórico ciclo político de Jorge Lanata, y la reacción de Allen se hizo viral de inmediato.

Para buena parte del público argentino, escuchar los primeros acordes de esa canción no remite necesariamente al pop británico de fines de los 2000, sino a los domingos a la noche frente al televisor. Desde su estreno en 2012, PPT convirtió ese tema en una especie de marca registrada: apenas sonaba, era señal de que se venía una nueva editorial filosa de Lanata, uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la televisión argentina.

En la charla, Bublé mencionó con total naturalidad que en Argentina ese hit era usado como apertura del programa, y Allen reaccionó sorprendida, como si jamás hubiera imaginado que una canción nacida como sátira política en Reino Unido terminaría convertida en sello sonoro de un ciclo periodístico argentino. La escena se volvió todavía más divertida cuando ella insinuó, entre risas, que deberían haberle pagado regalías por semejante exposición.

Ahí apareció otra de las frases que explotó en redes, Bublé respondió con humor diciendo "Eres tan rica en pesos que no tienes idea”, una broma sobre la moneda argentina que rápidamente se transformó en meme local.

Por qué Jorge Lanata eligió la canción de Lilly Allen para PPT

La elección de Fuck You como cortina de PPT no fue casual. Lanzada en 2009 como parte del disco It’s Not Me, It’s You, la canción de Allen se convirtió rápidamente en un himno irónico y provocador, con una letra cargada de crítica social y política. Ese tono encajaba perfectamente con el espíritu editorial del programa de Lanata, que durante años construyó su identidad alrededor de la denuncia, la investigación y la confrontación directa con el poder.

Michael Bublé visitó a Lilly Allen en su programa.

Con el paso del tiempo, la canción adquirió en Argentina una segunda vida, dejó de ser solo un hit internacional para transformarse en parte del ADN televisivo local. Incluso quienes no seguían la carrera de Lily Allen reconocían el tema como “la canción de Lanata”.