Cuánto mide Iván de Pineda

El conductor Iván de Pineda inició su carrera en el modelaje a los 17 años y hace poco volvió a subirse a una pasarela. ¿Qué estatura le permitió llamar la atención de tantas marcas?

Iván de Pineda es un conductor y modelo que a lo largo de toda su carrera participó en numerosos desfiles para marcas reconocidas a nivel mundial. Además, condujo el programa “Pasapalabra”, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina que se disfrutaba en las tardes de Telefe.

El querido conductor se volvió a subir a la pasarela de Versace después de casi treinta años. Fue en Los Ángeles, Estados Unidos, en un evento de moda que reunió a muchas figuras a nivel mundial. En la presentación de Fall Winter 2023 conquistó la pasarela como en los viejos tiempos.

Con 17 años, la celebridad comenzó su carrera en el mundo del modelaje. En realidad, él quería ser abogado o seguir alguna carrera vinculada con la diplomacia, pero su familia envió una foto suya a una agencia de modelos y a partir de allí empezó el camino que lo llevaría al reconocimiento mundial, según el portal TBO Argentina.

A través de una campaña publicitaria para Diesel, el modelo empezó a recibir propuestas de marcas tales como Kenzo, DKNY, Moschino, Versace, Verri que además lo llevaron a caminar por las pasarelas más importantes del mundo en Nueva York, Londres y Milán.

Con una estatura de 1,88 metros, Iván de Pineda ha desfilado para otras importantes firmas como Jean Paul Gaultier, Romeo Gigli, Miriam Ocariz, Valentino, Roberto Verino y Trussardi.

También en muchos de estos trabajos ha tenido la suerte de compartir protagonismo con algunas de las top models más importantes. Por ejemplo, posó junto a Stella Tennant en una campaña de Yves Saint-Laurent y junto a una joven Lonneke Enkel para la firma Versus, según la revista Hola.

Está enamorado hace 20 años

Iván De Pineda y Luz Barrantes llevan juntos más de 20 años y decidieron mantener solo el título de novios. El conductor aseguró que alguna vez pensaron en casarse y jamás descartaron la posibilidad de que esto suceda en algún momento. Incluso se han sentado a sacar cuentas para tener una idea de cuanto saldría realizar una ceremonia formal.

“Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, dio a conocer el modelo hace ya algún tiempo. "Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado", aclaró sobre la posibilidad de pasar por el civil o la Iglesia con Barrantes.