Telefe le confirmó una pésima noticia a Iván de Pineda: el peor final para el conductor

Las autoridades de Telefe tomaron una drástica decisión sobre el futuro de Iván de Pineda en el canal. Qué es lo que pasa con el conductor de Pasapalabra.

Iván de Pineda se encuentra en una situación sumamente compleja. De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, las autoridades de Telefe le dieron la peor noticia en lo que respecta a su futuro con Pasapalabra, programa que conduce los sábados y domingos por la noche.

Pese a que todavía restan unos meses para que termine el año, en el canal de las tres pelotitas ya planean hacer varios cambios de cara al 2023. Y lo cierto es que, según indicaron en Exitoina, los directivos determinaron que Pasapalabra llegue a su fin.

Además, el programa que hasta el momento se emitía los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 ya tiene todos los capítulos grabados para lo que resta del año. Así lo explicó Mariel Morán, productora del ciclo que conduce Iván de Pineda. "Los capítulos de esta temporada terminamos de grabarlos en mayo", sostuvo. Y advirtió: "¡No habrá mas en 2022! ¡Quedan los últimos!".

Cambio de días para Pasapalabra, programa de Telefe

Por otra parte, en Telefe dieron a conocer que Pasapalabra tendrá un cambio en los días y horarios. A partir de este fin de semana, el programa dejará de emitirse los sábados y saldrá tan sólo los domingos. En tanto, el final del ciclo de Iván de Pineda será hasta el próximo domingo 2 de octubre.

Iván de Pineda, conductor de Pasapalabra.

Qué pasará con Pasapalabra en 2023

Por el momento no está claro qué es lo que sucederá con Pasapalabra en 2023. Desde Telefe aún no tomaron la decisión, por lo que el futuro de Iván de Pineda es incierto.

Escandalosa denuncia de Horacio Pagani a Pasapalabra

Horacio Pagani participó de Pasapalabra, el programa de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda por Telefe, e hizo un fuerte reproche a la producción del ciclo. El periodista se mostró muy molesto por no recibir dinero tras formar parte de cuatro emisiones y reveló cuál fue el requisito que no cumplió.

Pagani se pronunció sobre lo sucedido en Bendita, donde camparte panel con Tamara Pettinato. "Bien, todo muy lindo", respondió cuando fue consultado por su experiencia en el ciclo de Telefe, aunque luego se comparó con Pettinato y mostró su enfado. "Fui cuatro veces a Pasapalabra. A ella le pagan, a mi me dijeron 'no, porque sos periodista'. Y qué, ¿los periodistas somos unos boludos?", soltó en alusión al bolo de más de 7 mil pesos que cobran los actores.

"No te pagan porque no quieren. A todos los que van le pagan. Fui cuatro veces y nunca me dieron un sope. La última vez que fui, les dije que me tenían que dar y me respondieron que tenía que ir tres programas sobre cuatro seguidos, y ahí podía cobrar. ¿Tengo cara de boludo?", continuó su descargo el periodista deportivo, con su clásico malhumor que causa gracia en el público. Y cerró: "Te cargan porque creen que sos grande. Te cargan porque piensan que te gusta la cámara".