Caída global de internet: cientos de sitios web sin servicio en todo el mundo

Múltiples caídas de internet afectaban en la mañana del martes a sitios web de todo el mundo, impactando a medios de comunicación y a plataformas de redes sociales.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el problema que afecta a los sitios.

De forma separada, el sitio web minorista de Amazon.com Inc parecía sufrir una caída también. Amazon no estuvo disponible de inmediato para comentar la situación.

Sitios webs líderes operados por medios como Financial Times, The Guardian, The New York Times y Bloomberg News estaban caídos.