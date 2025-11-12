Horóscopo semanal del "Niño Prodigio" del 12 al domingo 16 de noviembre 2025: las predicciones

Del 12 al 16 de noviembre de 2025, los signos del zodiaco se verán influenciados por la retrogradación del llamado “Planeta Veloz”

El reconocido astrólogo y tarotista conocido como el “Niño Prodigio” compartió su horóscopo semanal con advertencias y consejos para cada signo del zodiaco. Durante los próximos días, la retrogradación del llamado “Planeta Veloz” traerá cierta lentitud, confusión y demoras, por lo que la paciencia y la reflexión serán esenciales para atravesar esta etapa con equilibrio y claridad.

El horóscopo semanal, signo por signo

Aries

Esta semana será clave para practicar la calma. La energía retrógrada podría generar retrasos en trámites y conversaciones más tensas de lo habitual. Es importante mantener la serenidad y actuar con prudencia antes de responder impulsivamente.

Tauro

El horóscopo advierte que los nativos de Tauro deberán prestar especial atención a los asuntos financieros. Si existen proyectos compartidos o sociedades, será necesario revisar las cuentas con detenimiento para evitar malentendidos o pérdidas innecesarias.

Géminis

Los nacidos bajo este signo deberán cuidar su manera de comunicarse. Las palabras pueden generar tensiones si no se miden los tonos o las intenciones. El Niño Prodigio recomienda expresar pensamientos con tacto y evitar comentarios precipitados.

Cáncer

El enfoque de esta semana estará en la salud. El ritmo acelerado puede alterar los hábitos alimenticios o el descanso, por lo que será conveniente priorizar el bienestar físico y emocional. Tomar pausas permitirá recuperar el equilibrio perdido.

Leo

El horóscopo semanal sugiere que Leo revise con detalle sus proyectos antes de entregarlos. Las distracciones o los errores podrían pasar desapercibidos, especialmente en los ámbitos creativos. La paciencia será la aliada principal para lograr resultados exitosos.

Virgo

Los virginianos podrían sentir que sus planes se ralentizan o que las personas a su alrededor no comprenden sus ideas. Este tránsito planetario pide tolerancia y comunicación clara. Mantener un ambiente armonioso en el hogar resultará fundamental.

Libra

Los próximos días demandarán organización y revisión de itinerarios. Antes de viajar o concretar desplazamientos, será necesario confirmar horarios y direcciones. Los astros señalan que la retrogradación podría causar contratiempos evitables si se actúa con precaución.

La clave estará en mantener la calma, cuidar la comunicación y actuar con paciencia para evitar conflictos y aprovechar la energía para reflexionar antes de avanzar.

Escorpio

El Niño Prodigio advierte que la energía astral podría afectar la estabilidad económica. Gastos imprevistos o decisiones financieras impulsivas podrían generar desequilibrio. Mantener el orden y priorizar la planificación será la clave para conservar la tranquilidad.

Sagitario

El horóscopo semanal indica que Sagitario deberá ser especialmente cuidadoso al hablar. Las opiniones impulsivas o los juicios rápidos pueden generar conflictos innecesarios. La claridad y la empatía serán esenciales para mantener vínculos saludables.

Capricornio

Los capricornianos deberán prestar atención a la organización de sus compromisos. Una reunión mal agendada o un mensaje que no llega a tiempo puede complicar la semana. La paciencia y el diálogo abierto permitirán resolver cualquier confusión con éxito.

Acuario

Los astros advierten posibles malentendidos en la vida sentimental. La comunicación sincera y el tiempo de calidad con las personas queridas serán esenciales para evitar distancias emocionales. La retrogradación invita a revisar los lazos afectivos con calma.

Piscis

Según el horóscopo semanal del Niño Prodigio, Piscis atravesará días de introspección y revisión en el modo de comunicarse. Será necesario hablar con claridad y evitar los rodeos, asegurando que el mensaje llegue con empatía y transparencia.