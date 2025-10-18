Horóscopo fin de semana 17 al 19 de octubre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

Llegó un nuevo fin de semana y como es costumbre, Mhoni Vidente compartió sus predicciones para los doce signos del zodíaco. Del 17 al 19 de octubre se sentirán energías transformación, se vivirán reencuentros e, incluso, podría finalmente llegar la buena fortuna para muchos, según auguró la pitonisa. A continuación te compartimos el horóscopo de este viernes, sábado y domingo.

Aries

Este fin de semana se presentará ante los Aries como un escenario ideal para la reconciliación con el pasado y para retomar estudios, como el idioma inglés. Las energías de buena fortuna van a estar de su lado, tanto en el amor como en los juegos de azar. El color rojo es un aliado clave para atraer energías positivas y posibles mejoras laborales. No obstante, se aconseja evitar el estrés y cuidar la digestión.

Tauro

Una fiesta importante ocupará una de tus noches este fin de semana. Elegí tu mejor outfit, porque existe la posibilidad de que surja un nuevo amor, posiblemente más joven. Una vez terminado el descanso, es momento de evaluar el rumbo profesional y buscar un mejor trabajo. Aunque la ayuda a la familia es importante, se debe ser prudente con las finanzas y mantener el enfoque en los estudios para asegurar el futuro.

Géminis

En el plano amoroso va a ser fundamental que seas honesto. Enfocate en tomar decisiones y evitá ir por el sinuoso camino de las contradicciones. Estás de suerte, porque se viene un buen momento económico, que vas a poder aprovechar para viajar y reencontrarte con quienes extrañás. No te olvides de aprovechar el talento innato para las relaciones públicas y los negocios que te caracteriza.

Cáncer

Sos muy generoso, y eso te va a traer grandes recompensas. En el ámbito amoroso, cautivás fácilmente, pero se debe evitar caer en relaciones complicadas, tratá de alejar las tentaciones y aferrate al amor sano si es que tenés pareja. Se recomienda tener cuidado con el exceso de confianza y los chismes. Se abren puertas a oportunidades laborales importantes y mejoras económicas.

Leo

La transformación que tanto buscabas, llegó. Este es un fin de semana ideal para realizar un cambio de look, empezar una nueva dieta y llevar a cabo una limpieza energética. Ahora bien, está en tus manos alejarte de la negatividad y tomar las riendas de tu nuevo rumbo. Incorporá el rojo a tu vida, esto potenciará tu carisma y pasión.

Virgo

Este fin de semana es probable que sanes heridas emocionales y que renueves las energías en el hogar. Tendrás suerte, vas a disfrutar de visitas familiares y podrías obtener ganancias en juegos de azar. A pesar del cansancio que puedas sentir, es importante disfrutar del ocio y no excederse en preocupaciones, para eso ya están el resto de los días de la semana.

Libra

Evitá cualquier tipo de conflicto, y más si se trata del ámbito laboral. Es tu temporada, disfrutá de tu cumpleaños y celebrá a lo grande la vida. Tomá nota, el viernes 17 será un día especialmente afortunado. Se esperan regalos, viajes y reencuentros amorosos. El color blanco será tu protector durante este período.

Escorpio

Este fin de semana es propicio para una limpieza energética y una renovación emocional, tratá de alejar lo más posible las dudas en el plano sentimental. Se viene un período de viajes, celebraciones y nuevos amores compatibles. No descuides tu salud, sobre todo prestá atención a tu salud renal y procurá usar sándalo para el equilibrio.

Sagitario

No serán buenos días en el ámbito laboral, enfrentarás energías pesadas. Es clave proteger el aura con símbolos de fe. Intentá enfocarte en otros planos, por ejemplo, este es el momento ideal para concentrarse en los estudios, dejar atrás amores del pasado. El ejercicio y la búsqueda de nuevas amistades ayudarán a renovar el ánimo.

Capricornio

Basta de procastinar, es fundamental que te organices con tus finanzas y que aceptes las oportunidades extra, ya sean laborales o de negocios. Refugiate en tu familia, es tu fuente de alegría. En cuanto al amor, atento a los signos Aries o Virgo, este fin de semana vas a ser particularmente compatible. Renová tu guardarropas y descansá, que la semana es larga.

Acuario

Aprovechá a descansar durante el fin de semana, porque será una semana intensa y productiva, donde tu disciplina te abrirá muchas puertas laborales. Se esperan ingresos extra y planes de viaje familiar que servirán para renovar tu energía. Ordenar tu entorno te traerá suerte y equilibrio. Vestí azul y blanco, son tus colores favorables.

Piscis

Vas a tener un fin de semana muy familiar, rodeado de energías cálidas y reencuentros muy esperados. Por otro lado, vas a tener suerte en el azar, aunque se aconseja ser prudente con el manejo del dinero. Es posible una conexión amorosa con Géminis o Escorpio. Además, la llegada de una mascota podría traer armonía y bienestar espiritual.