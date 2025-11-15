Horóscopo fin de semana 15 al 16 de noviembre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

Las predicciones de Mhoni Vidente son consideradas por muchos como palabra santa. Y es que la pitonisa ha dado en el clavo en más de una oportunidad. Para este fin de semana, compartió cuáles son las energías disponibles para cada uno de los signos del zodíaco.

Aries

El fin de semana llega con energía renovada y un golpe de suerte que se activa desde el 14 de noviembre con los números 00, 15 y 78. El color rojo será tu mejor aliado para atraer buena vibra. El viernes se perfila como un día clave para firmar contratos y cerrar acuerdos, pero mantené la discreción: no cuentes tus planes para evitar envidias. Un amor del pasado podría reaparecer, pero lo mejor es seguir apostando a tu relación actual. A fin de mes se viene un viaje familiar y estos días serán ideales para reinventarte: retomar una dieta, animarte a un tratamiento estético y, sobre todo, mantener una actitud positiva.

Tauro

Se activa tu interés por aprender: podrías empezar un curso de inteligencia artificial para crecer profesionalmente. El 16 de noviembre recibís un golpe de suerte con los números 05, 16 y 19. El color naranja te ayudará a cortar energías negativas. Evitá discusiones laborales este viernes y no tomes créditos bancarios para no complicar tus finanzas. Para protegerte de envidias, se recomienda usar un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo. El fin de semana estará cargado de eventos: organizate bien porque tu presencia siempre suma.

Géminis

En el amor, necesitarás un momento de pausa para evaluar si tu relación va en la dirección correcta. Tu golpe de suerte llega el domingo con los números 02, 13 y 59. El color azul potenciará tu suerte. Serán días de mucha energía positiva y oportunidades para reinventarte. El viernes será ideal para compras y ofertas: tu look puede renovarse por completo. Hay invitación a una fiesta, pero cuidate de los excesos para evitar la clásica “cruda moral”.

Cáncer

Aprovechás las ofertas para cambiar tu celular y te llega la tentación de un amor pasado. También podrías comprar pasajes para una escapada playera a fin de año. El 15 de noviembre recibís un golpe de suerte con los números 07, 18 y 99. Tu color del fin de semana es el amarillo, que te llena de alegría. En el trabajo, el viernes puede traer preocupaciones, así que mantené la calma y evitá chismes. Te invitarán a una fiesta familiar y podrías iniciar un curso ligado al liderazgo. Cuidá tu estómago y tu alimentación.

Leo

El cuerpo te pide bajar un cambio: ojo al estrés y a los nervios. Seguí con tu rutina saludable. En el amor, se vienen días muy positivos y momentos de gran conexión con tu pareja. Un viaje familiar podría concretarse. El viernes será intenso en el trabajo y los números 06, 17 y 55 te traerán suerte, especialmente el sábado. Vestite con colores fuertes. Las compras del hogar estarán presentes gracias al Buen Fin, y como buen Leo, te encantará renovar lo que tengas pendiente.

Virgo

El fin de semana abre la puerta a un amor nuevo, sobre todo con signos de fuego. Tu golpe de suerte llega con los números 20, 44 y 71, y el azul será tu color protector. Estás en una etapa de crecimiento personal: enfocáte en tus metas y dejá atrás angustias inventadas por la mente. Viernes ideal para organizar pagos y evitar futuros apuros. No vuelvas a ese amor que no te valoró: algo mejor te está esperando.

Libra

Tres días cargados de buena energía. Vas a sentir cómo todo vuelve a alinearse. Aunque suelas cambiar de opinión, este fin de semana se te pedirá constancia. El viernes será perfecto para compras familiares y para administrar tu economía con inteligencia. Tu rol clave dentro del círculo familiar se hará notar. Podrías vender tu auto para comprar uno más nuevo. Los números 003, 27 y 65 serán tus aliados, y los colores azul y blanco, tus amuletos. Ojo con el estómago: mejor prevenir.

Escorpión

Será un fin de semana introspectivo: te toca pensar, frenar impulsos y reorganizar tu mundo emocional. Con tu cumpleaños cerca, habrá festejos y autoregalos. Eso sí: moderación con alcohol y comida. El domingo aparece una invitación especial de alguien Aries o Cáncer. Los números de suerte son 03, 28 y 99, y tu mejor día para jugarlos será el 16. Además, podría llegar una propuesta laboral desde el ámbito político o gubernamental.

Sagitario

El dinero se activa con fuerza este fin de semana. Si trabajás por tu cuenta, vas a sentir una corriente de prosperidad. El viernes trae reuniones y cambios positivos en tu entorno laboral. El sábado llega tu golpe de suerte con los números 09, 23 y 58. El color rojo atraerá abundancia. En el amor, alguien de Leo o Géminis podría volver a tu vida: tratá de mantener estabilidad emocional. Sé precavido en la calle. El domingo será ideal para compartir con tu pareja.

Capricornio

Dejá de obsesionarte con lo que no depende de vos: cuando soltás, las cosas fluyen mejor. El viernes se relaciona con trámites importantes o exámenes que resultarán favorables. Buen momento para cambiar tu look y planear un viaje de cumpleaños. En el amor, estarás en armonía, especialmente con Aries o Libra. Tu golpe de suerte llega el sábado con los números 07, 30 y 91. Cuidado con problemas de garganta y pulmones; consultá al médico. También podrías cambiar el celular y pedir un préstamo familiar.

Acuario

Entrás en un periodo para conocer gente nueva y abrirte a una relación estable. El viernes será exigente laboralmente, pero te permitirá demostrar tu talento. Soltá los recuerdos del pasado que te generan culpa. Podrías comprar ropa o renovar el celular. Tu golpe de suerte viene con los números 15, 33 y 88. El color rojo potencia tu suerte. El domingo te llega una invitación familiar a una fiesta.

Piscis

El amor se activa con fuerza: este fin de semana puede aparecer alguien que marque un nuevo comienzo emocional. Estás en una etapa ideal para formalizar algo serio. Tu sensibilidad está a flor de piel, por lo que un curso de diseño o relaciones públicas podría impulsarte creativamente. Harás compras para mejorar tu hogar. Recibís a un familiar del exterior y te invitan a un evento deportivo. No vuelvas con una expareja: las segundas partes no son lo tuyo. Vestite de blanco y aprovechá tu golpe de suerte del domingo con los números 11, 23 y 40. Se viene una invitación a un viaje de fin de año.